Zwischenhoch „Christina“ bescherte Bad Säckingen bei einem zunächst noch sternenklaren Himmel am Sonntag 27. November um 23 Uhr mit minus 0,5 Grad Celsius den ersten Frosttag in diesem Herbst.

Der erste Frost ein Tag früher als 2022

Trotz aufziehenden Hochnebels/Nebels blieb es bis zum Morgen des 27. November bei leichtem Frost. Letztes Jahr hatten wir übrigens den ersten Frosttag mit minus 0,1°C am 27. November einen Tag später. Den frühesten ersten Frosttag gab es am 15. Oktober 2009 mit –1,1 Grad. Den spätesten ersten Frosttag am 23. Dezember 2000 – mit allerdings –4,4 Grad.