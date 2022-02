Hochrhein vor 1 Stunde

Tattoo-Farbverbot der EU: Kommt es nun zum Tattoo-Tourismus in die Schweiz?

Mehr als jeder fünfte Deutsche hat ein Tattoo. Eine EU-Verordnung könnte die Individualität nun gewaltig einschränken. Denn die meisten gängigen Farben sind seit Jahresbeginn in der EU verboten, in der benachbarten Schweiz aber weiter erlaubt. Wie Tätowierer und Kunden am Hochrhein damit umgehen? Wir haben für Sie nachgefragt.