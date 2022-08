Geht eine Beziehung in die Brüche stehen die Betroffenen häufig nicht nur vor einem emotionalen Scherbenhaufen. Nicht selten sind damit aber auch finanzielle Probleme verbunden. Aber wohin können sich Betroffene wenden, wenn sie in Not geraten? Welche Möglichkeiten gibt es, Härten zu vermeiden?

Tag der Armut – ein Anlass sich über Armutsrisiken zu unterhalten

Bei diesen Fragen setzt der Caritasverband Hochrhein anlässlich des diesjährigen Tags der Armut am 13. Oktober an. „War‘s das? – Wenn eine Beziehung zerbricht“ lautet der Titel einer Informations- und Diskussionsrunde, bei der Betroffene und Experten miteinander ins Gespräch kommen sollen. Stattfinden wird sie von 20 bis 21.30 Uhr über die Online-Plattform Zoom. Der genaue Link zur Veranstaltung wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, heißt es seitens der Veranstalter.

„Wir werden das Ganze als Online-Meeting veranstalten, damit Interessierte niederschwellig und anonym daran teilnehmen können“, schildert Bernhard Gampp, Geschäftsbereichsleiter für die sozialen Beratungsdienste der Caritas Hochrhein. Denn allzu oft seien Scham oder die Angst vor Stigmatisierung Gründe, warum sich Betroffene von Scheidung oder auch Alleinerziehende keine Hilfe holen.

Fachleute geben Einblicke

Im Stile einer Talkshow hat die Caritas Hochrhein vier Experten eingeladen, die einerseits miteinander diskutieren, aber besonders auch Fragen der Teilnehmer beantworten. Mit von der Partie sind Petra Schwarz-Groening (Rechtsanwältin Familienrecht aus Bad Säckingen), Dieter Scheibler (Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbands Hochrhein), Anne Katrin Kuhn (Ehe-, Familie-, Erziehungs- und Lebensberatung Waldshut) und Christian Mair (Abteilungsleiter der Unterhaltsvorschusskasse und Beistandschaften beim Jugendamt des Landratsamts Waldshut.

Moderiert wird die Runde von Martin Riegraf (Vorsitzender des Caritasverbands Hochrhein). Er wird jedem der Referenten Gelegenheit für eine kurze Stellungnahme zum Themenkomplex Trennung und Scheidung geben.

Die Teilnehmer haben über via Chat die Möglichkeit, ihre Fragen an zu stellen. Zum Abschluss der Veranstaltung werden diese dann im Rahmen einer Fragerunde präsentiert, bei der die Interessierten auch Gelegenheit für weitere Nachfragen haben.

Zudem werden die Kontaktdaten der Experten im Anschluss an die Runde zur Verfügung gestellt. Diese werden auch im Nachgang für Fragen zur Verfügung stehen.