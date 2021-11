Bad Säckingen vor 2 Stunden

Superlaster werden für die Stadt zur Last: Warum immer mehr Schwertransporte in Bad Säckingen die Grenze überqueren

So genannte Riesen-Lastwagen mit mehr als 40 Tonnen Gewicht und außergewöhnlichen Dimensionen queren die Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland immer häufiger in Bad Säckingen. Schon jetzt sind in diesem Jahr bereits drei Mal so viele Schwertransporte über die Fridolinsbrücke gebrettert als im gesamten Jahr 2020. Wir zeigen die Gründe dafür – und welche Konsequenzen das für die Stadtverwaltung mit sich bringt.