Nach Herzenslust einkaufen, ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Möglich macht dies die Aktion „SÜDKURIER zahlt Ihre Rechnung“, die noch bis Ende dieses Monats läuft. So macht Shoppen am Hochrhein und im Südschwarzwald noch mehr Spaß. Rund 90 Geschäfte zwischen Weil am Rhein und Jestetten sowie zwischen St. Blasien und Stühlingen beteiligen sich an der Aktion, von der sowohl Kunden als auch Händler profitieren sollen.

„2020 ist ein besonderes Jahr mit besonderen Umständen. Als Partner der hiesigen Unternehmen möchten wir diesen mit unserer Aktion zusätzlich helfen, um für eine weitere Belebung der Geschäfte und der Innenstädte zu sorgen“, sagt Heiko Spitznagel, Anzeigenverkaufsleiter Hochrhein des SÜDKURIER Medienhauses.

Bis 31. August läuft die Aktion. In diesem Zeitraum gibt es vier Zwischenverlosungen, bei der mit einem Quäntchen Glück jeweils Einkäufe im Wert von bis 1250 Euro zurückgewonnen werden können. Vorausgesetzt, der Teilnehmer hat die Volljährigkeit bereits erreicht. Insgesamt 5000 Euro werden in der Region verlost, die das SÜDKURIER Medienhaus zur Verfügung stellt.

Nach der Verlosung wandern alle nicht gezogenen Belege zurück in den Lostopf. So hat ein Einkaufszettel gleich viermal eine Gewinnchance. Es können auch Rechnungen oder Belege eingereicht werden, die über dem wöchentlichen Betrag liegen – zu gewinnen gibt es dann aber nur die 1250 Euro. Ganz wichtig: Nur Rechnungen oder Belege nehmen am Gewinnspiel teil, die aus einem Einkauf im Rahmen der Aktionszeit vom 1. bis 31. August stammen.

Und so funktioniert‘s

Bei jedem Einkauf in einem der insgesamt rund 90 an der Aktion teilnehmenden Geschäfte heben Sie Ihren Kassenzettel auf. Zu erkennen sind die Geschäfte an dem Plakat mit dem Gewinnspiel-Verlauf im Schaufenster und an dem Aktionslogo, das einen Stempel mit einer Einkaufstasche in der Mitte zeigt.

Anschließend fotografieren Sie den Beleg mit dem Smartphone und laden das Foto im Internet auf der Internetseite hoch. Zu beachten ist dort, dass Sie die Region Hochrhein auswählen. Auf der Seite gibt es zudem eine Übersicht über alle Geschäfte.