In St. Blasien soll sich doch tatsächlich einmal ein Scheich herumgetrieben haben. Doch kein echter, sondern ein Hochstapler aus dem Schwarzwald. Und was es mit diesem auf sich hat, wird demnächst in der Drama-Serie „Der Scheich“ erzählt. Gedreht werden soll diese auch in St. Blasien und der Umgebung. Und dafür suchen die Produzenten nun noch nach weiteren Komparsen. Jeder, der den Schwarzwald repräsentiert, sei willkommen, heißt es.

Wie kann man Komparse werden?

„Man muss nur volljährig sein und Lust drauf haben“, sagt Freddy Greve im Gespräch mit dem SÜDKURIER über die wenigen Voraussetzungen, um sich als Komparse zu bewerben. Greve ist Komparsenbetreuer der Casting-Firma Producers Friend. Für den Dreh in St. Blasien vom 13. bis 17. Juli wird ein reales Volksfest auf die Beine gestellt. „Für diese und andere Szenen suchen wir Leute, die Lust haben Filmluft zu schnuppern und bei professionellen Dreharbeiten dabei zu sein“, schreibt die Produktionsfirma X Filme Crative Pool in ihrem Aufruf.

„Egal ob Dich die reine Neugier treibt oder du sogar ein besonderes Talent, Musikinstrument, Kostüm oder „Tracht“ mitbringst – alles was den Schwarzwald repräsentiert, ist bei uns willkommen“, so die Produktionsfirma weiter. Ein erstes Casting hat es bereits Mitte Mai in Schluchsee gegeben. Fredy Greve versichert aber, dass auch jetzt immer noch Komparsen gesucht werden: „Denn für das Volksfest werden sehr viele Komparsen gebraucht“, so Greve.

Um sich jetzt noch zu bewerben, soll man sich laut Greve auf der Seite www.p-f.tv registrieren, die angefragten Informationen angeben und wenn möglich Fotos von sich hochladen. Neben den Szenen in St. Blasien werden auch Komparsen und Kleindarsteller in St. Blasien, Titisee-Neustadt, Schluchsee und Umgebung gesucht.

Worum geht es in der Serie?

„Die High-End Serie ist ein skurriles Drama kombiniert mit der richtigen Menge an Komödie, eine besondere und neue noch nicht erzählte Form für das deutsche Publikum“, so die Produktionsfirma.

Beschrieben wird der Inhalt so: Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt „Der Scheich“ die Geschichte einer beispiellosen Hochstapelei. Ringo (gespielt von Björn Meyer), ein einfacher, liebevoller Familienvater aus dem Schwarzwald, erfindet sich neu als unehelicher Sohn einer milliardenschweren arabischen Dynastie. Mit nichts als einem Haufen kruder Geschichten und einem gefälschten Kontoauszug über acht Milliarden Dollar erobert er als arabischer Trauminvestor die Züricher Finanzwelt und bringt das politische und wirtschaftliche System der Schweiz an den Rand einer Staatskrise. Während sich Ringo dabei immer weiter in seiner Rolle als vermeintlicher Thronfolger von Katar verliert, gerät seine ahnungslose Frau Carla (gespielt von Petra Schmidt-Schaller) selbst in ein gefährliches Netz aus Lügen, Geld und Gier, nachdem sie versucht, ihre Familie zu retten.

Wer steckt hinter der Produktion?

Die deutsche Produktionsfirma X Filme Creative Pool ist durchaus bekannt und erfolgreich, hat schon Serien wie „Die Känguru Chroniken“ oder „Babylon Berlin“ produziert sowie den Netflix-Hit „The Queen‘s Gambit“. Regisseur der Serie ist der Schweizer Dani Levy. Er hat auch die Produktionsfirma mit gegründet.

Der Schweizer Regisseur Dani Levy kommt gerne in seine Heimat zurück um zu drehen, so auch für „Der Scheich“. | Bild: Alexander Heinl/dpa

Der gebürtige Basler lebt heute in Berlin und drehte zuletzt einen Tatort in Luzern. Auch für die Serie „Der Scheich“ wurde kürzlich in Luzern gedreht und ebenfalls nach Komparsen gesucht.

Welche Darsteller spielen mit?

Die Hauptdarsteller der Serie sind ebenfalls keine Unbekannten: Die deutsche Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller spielt die Hauptrolle der ahnungslosen Frau Carla.

Die Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller. | Bild: Maja Hitij/dpa

Der Hochstapler wird von Björn Meyer gespielt, der auch schon in bekannten Produktionen zu sehen war. Auch Carol Schuler, die aktuell die Zürcher Tatort-Kommissarin Tessa Ott spielt, ist mit von der Partie.

Carol Schuler ist die Schweizer Tatort-Kommissarin Tessa Ott. Sie spielt auch in der Serie „Der Scheich“ eine entscheidende Rolle. (Archivbild 2019) | Bild: Jens Kalaene, dpa

Wann und wo soll die Serie ausgestrahlt werden?

Das Startdatum der Serie steht laut Produktionsfirma noch nicht fest. Auch wo genau die Serie zu sehen sein wird, wird noch nicht bekannt gegeben. Fest steht, dass sie auf einem internationalen Streaming-Dienst laufen wird.

St. Blasien ist als Kulisse für Filme übrigens beliebt: Im November wurde im Ortsteil Menzenschwand auch für den Schwarzwald-Tatort gedreht. Wir waren bei den Dreharbeiten dabei: