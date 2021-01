von SK

Nicht nur die Suche der Schweizer nach einem Endlager für radioaktive Abfälle ist am Hochrhein ein Thema. Nun rückt der Kreis Waldshut auch bei der Endlagersuche in Deutschland in den Blick. Denn die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat 90 Teilgebiete bundesweit identifiziert, die im weiteren Verfahren auf ihre Eignung untersucht werden. Auch Gebiete in Baden-Württemberg sind aufgrund des dort vorkommenden Gesteins dabei – darunter auch ein Gebiet im Kreis Waldshut bei Bonndorf und im benachbarten Hegau im Kreis Konstanz. Darüber informieren Landratsamt und Umweltministerium in einer Pressemitteilung.

Transparenz beim Auswahlprozess

Über den Stand des Auswahlprozesses, die Kriterien und wie es weitergeht, wollen das Umweltministerium und die BGE in vier Online-Veranstaltungen informieren. Die Veranstaltung für den Regierungsbezirk Freiburg findet am Dienstag, 19. Januar, statt. „Es gibt einen großen berechtigten Informationsbedarf“, wird Umweltminister Franz Untersteller in der Ankündigung zitiert.

„Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf, dass der Auswahlprozess möglichst transparent und nachvollziehbar verläuft. Deshalb stellen wir und die Bundesgesellschaft für Endlagerung uns den Fragen aus der Bevölkerung, die es möglicherweise gibt.“ Untersteller bekräftigte aber erneut, dass es bislang keine Vorfestlegung auf einen Standort gebe: „Nicht einmal ansatzweise“, so Untersteller.

Kristallin und Ton

Die im Zwischenbericht Teilgebiete enthaltenen prinzipiell geeigneten Gebiete umfassen fast die Hälfte der Fläche von Baden-Württemberg und 54 Prozent der Landesfläche der Bundesrepublik. Im Kristallin wurde halb Baden-Württemberg als geeignet angesehen, wobei dies im Regierungsbezirk Freiburg den Schwarzwald betrifft. Im Ton reicht die Zone geeigneter Gebiete mit Unterbrechungen vom Hegau, über die Schwäbische Alb bis nach Bayern (Raum Ulm), wobei dem Bericht eine gewisse Präferenz für den südlichen Teil des Gebietes entnommen werden kann, der nicht mit Karstwasserleitern überdeckt ist.

Der Landkreis Waldshut sieht sich sowohl bei dem Gebiet im Kristallin als auch dem Tongebiet als betroffen an. Das Kristallin des Schwarzwaldes umfasst im Landkreis Waldshut Teile von Gemeinden in der Region Bonndorf/Stühlingen, das Tongestein im Hegau liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Landkreis Waldshut.

„Auch wenn der Zwischenbericht Teilgebiete im Hinblick auf den nächsten Einigungsschritt, die Identifizierung der später übertägig zu erkundenden Standortregionen, noch wenig Aussagekraft hat, so begrüße ich dennoch das frühe Informationsangebot und bitte die Bevölkerung das Informationsangebot rege zu nutzen“, so Landrat Martin Kistler .

Die Informationsveranstaltung findet digital am 19. Januar, ab 18 Uhr, statt. Anmeldung im Internet (https://um.baden-wuerttemberg.de/de/service/veranstaltungen/kalender/termindetails/endlager-info-veranstaltung/online-anmeldung/).