von sk

Orkantief „Ylenia“ fegt derzeit auch über den Hochrhein. Laut Polizeipräsidium Freiburg sind aber bis jetzt keine größeren Schäden gemeldet worden.

Im Laufe der Nacht auf Donnerstag fielen insbesondere im Schwarzwald in den Gebieten Bonndorf und Grafenhausen/ Landkreis Waldshut mehrere Bäume auf Kreisstraßen. Diese Straßen konnten noch in der Nacht geräumt werden. Ebenfalls ein Baum blockierte zeitweise die B315 bei Lenzkirch/ Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Auch dieses Hindernis wurden in der Nacht beiseitegeschafft.

Gegen 7.15 Uhr stieß ein Autofahrer bei Löffingen mit einem umgestürzten Baum zusammen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. In diesem Bereich sind mehrere Bäume umgestürzt, sodass die Landstraße zwischen Löffingen-Dittishausen und der B31 bei Unadingen gesperrt wurde. Diese Sperrung dauert noch an.

Gegen 9.20 Uhr musste im Stadtgebiet Weil am Rhein die Otterbachstraße, nahe des dortigen Grenzübergangs, kurz zur Beseitigung eines umgestürzten Baumes gesperrt werden. Ebenfalls ein Baum fiel gegen 9.30 Uhr auf die B34 bei Albbruck. In der Folge kam es dort zu einem Auffahrunfall ohne Verletzte. Die Bundesstraße ist in diesem Bereich mittlerweile wieder freigeräumt.

Einsätze durch umgefallene Bäume und diverser Gegenstände dauern im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizei Freiburg an.