von Dorothée Kühlmann

Bis 9. Januar findet wieder die Vogelzählaktion des Naturschutzbundes (Nabu) „Stunde der Wintervögel“ statt. Natur- und Vogelfreunde sind aufgefordert, für eine Stunde am Tag an einem Ort innerhalb des Siedlungsbereiches Vögel zu beobachten und zu zählen und ihre Ergebnisse dem Nabu zu übermitteln.

So funktioniert die Zählung Eine Stunde lang Vögel in Garten, Park oder auf dem Balkon beobachten und von jeder Art die höchste Anzahl Vögel notieren, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen ist. Die Beobachtungen können per App (www.nabu.de/vogelwelt) und im Internet (www.stundederwintervoegel.de, www.nabu.de/onlinemeldung) bis zum 17. Januar gemeldet werden. Die Zählungen können zudem am 8. und 9. Januar von 10 bis 18 (0800/115 71 15) gemeldet werden.

„Die Beobachtungen und Zählungen sind interessant für die Einschätzung der Populationsentwicklung der Vögel im Siedlungsbereich“, so Harald Nüßle, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe Grafenhausen. Der Klimawandel beeinflusst natürlich auch die Vogelwelt. „Lange, harte Winter mit viel Schnee sind heute inzwischen auch in unserer Höhenlage für die Vögel im Winter nicht mehr wirklich ein Problem“, so Harald Nüßle.

Allerdings machen die Wetterextreme auch im Winter den Vögeln zu schaffen. Längere kühle Regenperioden, oft auch von Wind oder gar stürmischem Wetter begleitet, machen den Vögeln zu schaffen. Nasses Gefieder über längere Zeit stellt für viele Vogelarten ein Problem dar. Verlieren sie doch viel Energie, um sich warm zu halten. So ist es also auch sinnvoll, den Vögeln bei anhaltendem Regenwetter im Winter Futter anzubieten.

Wetterkapriolen irritieren Vögel

Irritationen gibt es durch die Wetterkapriolen auch für Zugvögel und Teilzieher. Als sogenannte Standvögel bleiben zum Beispiel Haussperlinge oder Spechte an einem Ort. Meisen und Finken weichen in geringem Umfang bei extremem Wetter in günstigere Lagen aus. Auch Amseln oder Rotkehlchen suchen bei ungünstigem Wetter bessere Gefilde auf.

Für die Zugvögel hat sich die Situation durch die inzwischen oftmals krassen Wetterumschwünge auch erschwert. Kurzstreckenzieher wie Stare, Feldlerchen oder Mönchsgrasmücken, ziehen nicht mehr so weit weg. Solche Veränderungen lassen sich auch durch die Zählung der Wintervögel verfolgen.

Inzwischen können Vögel im Winter beobachtet werden, die früher nicht überwinterten, weiß Harald Nüßle. „Amseln, Wacholder- und Misteldrosseln sind meist den ganzen Winter über zu sehen, sagt der Fachmann. Es ist also interessant, zu schauen, welche Vögel da sind.