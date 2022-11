Zum Glück ist der Lauchringer Claus Bauer nicht dringend aufs Internet angewiesen. Dennoch ärgert es den 73-Jährigen, dass das Vodafone-Netz im Stöckenweg seit Wochen nicht richtig funktioniert. Mal unbeständig, mal überhaupt nicht. Anfragen bei Vodafone und im Kundencenter in Tiengen sind offensichtlich unbefriedigend beantwortet worden.

Das ist das Problem

Bauer hat sich an den SÜDKURIER gewandt und sein Problem geschildert. Wie er es beschreibt, gleicht es einer Lotterie. „An einem Tag hat das Signal am Router plötzlich wieder aufgeleuchtet, über Nacht ist die Verbindung wieder abgebrochen“, erklärt er am Telefon. Immerhin kann er telefonieren, weil er einen Telefonvertrag bei einem anderen Anbieter hat.

So helfen sich Kunden

Wenn er im Internet surfen wolle, gehe er zu Nachbarn. Bauer: „Ich brauche es nicht beruflich. Aber, wenn die Kinder Schulaufgaben laden wollen, müssen sie auch zum Nachbarn gehen.“ Mit einem Augenzwinkern verrät er, dass er sich allmählich an die Situation gewöhnt habe. Ander sind womöglich aufs Internet angewiesen.

Bad Säckingen Nun sind es schon 20 Tage ohne Internet und Telefon. Wie erklärt Vodafone das? Das könnte Sie auch interessieren

Eigentlich will er nur wissen, was das Problem ist. Sein Anbieter bleibt ihm eine Antwort schuldig. Im Kundencenter habe man ihm gesagt, man wisse von nichts. Und die Gemeinde können nichts machen.

Vodafone bestätigt die Störung

Vodafone-Sprecher Volker Petendorf bestätigt auf SÜDKURIER-Nachfrage: „Wir haben seit dem 17. Oktober eine lokale Einschränkung in einem sehr kleinen Teil unseres Kabelnetzes in Lauchringen.“ Bei genau 20 Kunden im Bereich des Stöckenwegs seien Kabelfernsehen, Internet und Festnetztelefonie nicht oder nicht in der gewohnten Qualität verfügbar.

Und das ist die Ursache

Petendorf zufolge ist die Ursache ein Anbindungsfehler auf dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese 20 Kunden an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen seien. „Die Reparaturarbeiten sind in der Planung und Ausführung leider sehr aufwändig“, schreibt Petendorf.

Nachdem Vodafone auf die Einschränkungen aufmerksam geworden sei, habe ein örtlicher Dienstleister sofort mit der Entstörung begonnen. Umfangreiche Messungen und Analysen haben die Ursache der Störung ans Licht gebracht. „Ein Bauteil im Kabelnetz, ein sogenannter Abzweiger, ist defekt“, informiert Petendorf.

So soll die Störung behoben werden

Der Techniker habe im ersten Schritt provisorisch repariert. Die Modems der 20 Kunden seien zwar online, aber nur mit sehr schlechten Werten. Aktuell werde das endgültige Entstörungskonzept entwickelt – „unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften und verkehrsrechtlichen Erfordernissen“.

Laut Information starten die finalen Tiefbauarbeiten am Dienstag, 8. November. Petendorf: „Im Idealfall werden sie noch am selben Tag abgeschlossen.“ Das defekte Bauteil soll ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt werden.

Vodafone entschuldigt sich

Vodafone entschuldigt sich bei seinen 20 Kabelkunden, die über diesen unterirdischen Zufuhrstrang angeschlossen sind: „Wir bitten bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für die vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“

Dem Unternehmen sei bewusst, dass es nicht nur um die technische Wiederherstellung eines Kabelstrangs gehe, sondern um Kunden, die klare Kommunikationsbedürfnisse hätten und den Anschluss ans Kabelnetz von Vodafone wünschten und benötigten.

Wie Petendorf abschließend schreibt, geht es hier um das Kabelnetz, das Vodafone im Sommer 2019 von Unitymedia übernommen und inzwischen grundlegend modernisiert hat.