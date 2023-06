Während ihres kurzen Aufenthalts in Waldshut-Tiengen spricht Bundesministerin des Innern und für Heimat von Deutschland, Nancy Faeser, ein ganz besonderes Lob für die ehrenamtlichen Kräfte der Blaulichtfamilie am Hochrhein aus: „Diese Menschen setzen sich neben Beruf und Familie für die Sicherheit anderen ein.“

Das Engagement im Landkreis Waldshut sei hervorragend. Trotz der kleinteiligen Ortschaften im Kreis gelinge es, beispielsweise den bestens ausgestatteten Feuerwehren, gut vernetzt zu sein. So seien sie unter anderem auch auf die steigende Gefahr von Waldbränden durch die hohen Temperaturen des Klimawandels vorbereitet. „Die Feuerwehren vor Ort können das gut. Das ist ihre Kernaufgabe“, hält die Bundesministerin fest.

Der Inhalt des Treffens

Gerade im ländlichen Bereich sei der Bund in Sachen Sicherheit auf die Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern angewiesen. Gleichzeitig sei es wichtig, ein neues Verständnis für Großlagen zu etablieren. „Es gilt immer zu überlegen, welche Köpfe können was? Wer kommt mit wie viel Einsatzkräften, wer übernimmt die Leitung und wer hat welche Expertise?“

Neben dem Thema Bevölkerungs- und Katastrophenschutz handelte das Gespräch mit Nancy Faeser unter anderem von der Migrationslage an der Deutsch-Schweizer-Grenze. „Wir haben die Grenzkontrollen erhöht, einen Aktionsplan auf den Weg gebracht und arbeiten auf bundes-, landes- und kommunaler Ebene zusammen“, sagt Faeser. Wichtig sei es, gerade auch mit Nachbarländern wie der Schweiz Kompetenzen zu bündeln.

Das meinen Einsatzkräfte aus der Region

Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger teilt auf Nachfrage mit: „Grundsätzlich sind wir im Landkreis bei der Feuerwehr personell und gerätetechnisch gut aufgestellt.“ Ein Problem allerdings sei der Trend, dass die Menschen nicht mehr dort arbeiten, wo sie wohnen. „Dadurch sind viele Mitglieder tagsüber nicht einsatzbereit, weil der Weg einfach zu lange wäre.“ Gerade am Hochrhein pendeln viele Menschen für ihre Arbeit in die Schweiz.

Dominik Rotzinger, Kreisbrandmeister | Bild: Badische Zeitung (BZ)

Doch auch hier gebe es eine Lösung: sogenannte Tagesverstärker. Arbeite ein Feuerwehrmann in der Nachbarkommune könne er der dortigen Feuerwehr bei Einsätzen aushelfen und umgekehrt. So seien die einzelnen Feuerwehren gut untereinander vernetzt.

Auch wenn die Feuerwehren in der Schweiz und Deutschland zunächst für sich planen, gebe es selbst hier gute Kontakte für den Katastrophenfall. Rotzinger freut vor allem, dass die Gemeinden viel in ihre Feuerwehren investieren. „Aktuell entstehen einige neue Gerätehäuser.“

Christian Hipp, THW-Ortsbeauftragter für Waldshut-Tiengen | Bild: THW

Christian Hipp, Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks (THW) Waldshut-Tiengen, schließt sich dem Kreisbrandmeister an. „Auch unser Sollbestand an Einsatzkräften und technischem Gerät in Waldshut-Tiengen stimmt.“

