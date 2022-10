Steigende Energiepreise und die Aussicht auf Engpässe im Winter könnten in einer engen Verbindung zur spürbaren Häufung von Brennholz-Diebstählen in der Schweiz stehen. Zu diesem Schluss kommen Experten angesichts einer ganzen Reihe aufsehenerregender Vorfälle in den vergangenen Wochen.

Doch wie sieht es diesbezüglich in der Region aus? Und was raten Forstexperten, wenn es um die Sicherung von Holzlagern geht?

Polizei: Zunahme an Fällen in geringem Maß

Eine Fallzunahme registriert durchaus auch die Polizei Waldshut-Tiengen, wie Pressesprecher Mathias Albicker erklärt. Allerdings bewege sich diese in einem durchaus bescheidenen Maß.

Fünf Holzdiebstähle wurden bei der Polizei im vergangenen Jahr angezeigt, acht seien es dieses Jahr bisher gewesen, so Albicker. Ob und inwiefern dies Rückschlüsse auf Ängste wegen der Energiepreisentwicklung zulasse, sei folglich eher zweifelhaft. Zumal: „Es werden in der Regel keine allzu großen Mengen gestohlen.“

Aus anderen Teilen der Republik seien Fälle bekannt, wo ganze LKW-Ladungen voll Holz entwendet wurde. Solche Szenarien seien am Hochrhein noch nicht vorgekommen.

Kreisforstamt: Gefahr von Diebstählen könnte steigen

Das deckt sich mit den Beobachtungen des Kreisforstamts: „Brennholzdiebstähle in großem Stil sind bislang noch nicht bekannt, was aber auch daran liegen kann, dass der Einschlag von Laubholz, aus dem das Brennholz stammt, noch nicht begonnen hat“, schränkt der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, Ralf Göhrig auf Nachfrage unserer Zeitung ein.

Ein durchgängiges Problem sei der Mangel von kleinen Restholzmengen im Bereich von Waldshut-Tiengen. „Es muss aber befürchtet werden, dass in Zeiten des Rohstoffmangels die Gefahr des Holzdiebstahls größer wird.“

Sicherung: GPS-Tracker ja, Wildkameras sind problematisch

Eingeschlagenes Holz adäquat vor Dieben zu schützen gestaltet sich relativ schwierig. Es werde häufig zum leichteren Abtransport an gut zugänglichen Waldwegen gelagert. Außerdem sei der Wald ja auch grundsätzlich rund um die Uhr frei zugänglich.

Laut Experte Göhrig seien da allenfalls GPS-Tracker ein probates Mittel, um gestohlenem Holz auf der Spur zu bleiben. Auch das Kreisforstamt selbst nutze seit diesem Herbst GPS-Überwachung für die eigenen Holzpolter. „Die Förster haben noch weitere Möglichkeiten, die natürlich nicht verraten werden, um wirksam zu bleiben“, bleibt Göhrig wage.

Von einer Video-Überwachung, etwa mithilfe von Wildtier-Kameras, rät er allerdings ab, denn dies sei äußerst problematisch. Insbesondere bestehe die Gefahr, dass in Persönlichkeitsrechte von Wanderern eingegriffen werden, weil Kameras so angebracht sind, dass sie ganze Wege und nicht nur ein Holzlager filmen.

Das sollten Waldbesitzer beachten

Der beste Diebstahlschutz sei, „Holz so rasch wie möglich aus dem Wald zu holen oder die Abfuhr zu organisieren“, rät Göhrig. Lange im Wald lagerndes Holz vermittele häufig den Eindruck, dass es niemand gehöre. Dadurch werde das Brennmaterial leicht zum „Objekt der Begierde“.

Auch die Kommunikation mit Nachbarwaldbesitzern und Spaziergängern könne hilfreich sein: „Holz wird eher dann gestohlen, wenn der Dieb sicher ist, dass ihn niemand beobachtet“, so Göhrig. Diesen Eindruck könne man aber vermeiden.

