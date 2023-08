Der städtische Werkhof hatte anlässlich des Kinderferienprogrammes seine Pforten für den Nachwuchs geöffnet. Werkhofleiter Kai Berger erklärte den Kindern anschaulich, welche abwechslungsreichen Aufgaben ein Werkhof hat und wofür er zuständig ist. Nachdem jeder der Teilnehmer mit einer Sicherheitsweste versorgt wurde, konnten alle Fahrzeuge, Maschinen und Werkstätten besichtigt werden, heißt es in einer Mitteilung.

Je nach Lust und Laune konnten sich die Kinder entweder direkt in der Schreinerei versuchen und einen fahrenden Unimog aus Holz basteln und mit nach Hause nehmen. Es bestand auch die Möglichkeit, mit den Fahrzeugen eine Runde mitzufahren. Da schlug jedes kleine Männerherz höher. Die Werkhofmitarbeiter Frank Kiefer und Anja Möglich hatten ebenfalls Spaß mit den kleinen Handwerkern. Sie bereiteten zusammen mit den Kindern ein gemeinsames Grillen vor dem Werkhof mit Stockbrot, Steaks und Würstchen vor. Höhepunkt war der zweimalige, nicht eingeplante Feuerwehreinsatz. Mit großen Augen bestaunten die kleinen Besucher die Einsatzautos sowie die Werkhofmitarbeiter, die sich in Sekundenschnelle in Feuerwehrmänner verwandelten. Gleich zwei Einsätze mit Blaulicht konnten live von den Kindern bestaunt werden.

Aufgrund eines großen Feuerwehreinsatzes in Hausen musste das am späteren Nachmittag geplante Programm der Jugendfeuerwehr kurzfristig abgesagt werden. Alle Einsatzkräfte waren ausgerückt. Bei den Kindern traf der Notfall jedoch auf vollstes Verständnis, nachdem der Jugendfeuerwehrwart Jürgen Seider aus dem fahrenden Feuerwehrwagen rief: „Wenn wir bis 14.30 Uhr nicht vom Einsatz zurück sind, werden wir das Programm verschieben.“ Dank der Hilfe der Zeller Feuerwehr sei es beim Wohnungsbrand in der Bahnhofstraße in Hausen bei fünf Leichtverletzten geblieben, Schlimmeres konnte verhindert werden. „Bei uns handelt es sich ja nicht um einen Notfall“, so die kleinen Besucher einstimmig – und ohne jegliche Enttäuschung.