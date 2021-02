von tpr

Die Erzieherinnen der Kindertageseinrichtungen in Dangstetten und Kadelburg nutzen aktuell die gegebene Infrastruktur bei den örtlichen Hausarztpraxen. Im Kindergarten Rheinheim ist man bereits einen Schritt weiter. Hier finden die Schnelltests direkt im Kindergarten statt. Auch für die Einrichtungen in Kadelburg und Dangstetten werden bereits hausinterne Lösungen angestrebt. Während in Dangstetten das eigene Personal entsprechend geschult und ausgestattet wird, geht man in Kadelburg von einer Lösung durch medizinische Fachangestellte aus.

Weiter steht die Gemeindeverwaltung mit dem zuständigen Dezernat im Landratsamt in Verbindung in Bezug auf die geänderte Impfpriorität für Erzieherinnen und Lehrkräfte. Alle Küssaberger Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrer, die sich für eine Impfung entschlossen haben, konnten bereits bis Ende der vergangenen Woche auch geimpft werden.

Auch in der evangelischen Kirchengemeinde, die Träger des Küssaberger Waldkindergartens ist, freut man sich und ist dankbar für die geänderte Impf-Priorisierung. In dieser Woche finden dort die ersten Impfungen des Erzieherinnenteams statt.