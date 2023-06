„Ein Tag auf dem Segelflugplatz“ hieß die Veranstaltung der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald, bei der die Teilnehmer am 24. Juni erfuhren, was alles dahintersteckt, Segelfliegen als Hobby auszuüben.

In weniger als drei Sekunden von Null auf 100 km/h, das ist die Beschleunigung, die beim Windenstart dafür sorgt, dass ein Segelflugzeug nach wenigen Metern abhebt, um keine Minute später das Seil in etwa 250 Metern über Grund auszuklinken. Kein Wunder also, dass sich am Ende der Veranstaltung mehrere strahlende Teilnehmer mit der Abschluss-Grillwurst in der Hand bestätigten, dass der Schnupperflug mit Windenstart das beste am ganzen Tag war. In mehreren kleinen Gruppen hatten sie am Samstag ein umfangreiches Programm durchlaufen, das die Luftsportgemeinschaft Hotzenwald auf die Beine gestellt hatte: ein Vortrag darüber, was zur Segelflug-Ausbildung gehört, und was es alles braucht, um die Segelfluglizenz zu erwerben; ein Vortrag über die Werkstatt- und Wartungsarbeiten an den Flugzeugen, die die Vereinsmitglieder vorwiegend während er Wintermonate durchführen; ein Vortrag, wie die Startwinde funktioniert, die ebenfalls von den Segelfliegerinnen und Segelfliegern bedient wird.

„Vom Beginn der Ausbildung bis zur Segelfluglizenz dauert es etwa drei bis vier Jahre. Dass während dieser Zeit nur rund 2000 bis 3000 Euro an Kosten entstehen, inklusive aller Mitgliedsbeiträge und Gebühren fürs Fliegen, für Prüfungen, für das Fliegerärztliche Tauglichkeitszeugnis und Lehrbücher hat einige der Teilnehmer erstaunt“, so Thomas Brosi, Geschäftsführer der LGH. „Leider hat das Segelfliegen oft einen etwas elitären Ruf, obwohl es sich tatsächlich um einen veritablen Teamsport handelt.“ Das zeigte sich auch bei der Veranstaltung selbst, an der immerhin 30 Mitglieder der LGH beteiligt waren, um den über 20 Teilnehmern im Alter von 14 bis 72 Jahren, diesen Tag zu ermöglichen. Wer den Schnupperflugtag verpasst und Interesse am Segelfliegen hat, ist eingeladen, während des regelmäßigen Schulflugbetriebs in Hütten vorbeizukommen, der bei gutem Wetter samstags und sonntags stattfindet.