Der Tod eines 86-jährigen Mannes aus dem Hotzenwald vor mehr als zwei Monaten beschäftigt jetzt die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen. Der 86-Jährige war am 29. März ins Krankenhaus Waldshut eingewiesen worden. Dort wurde er nach 15-minütiger Untersuchung wieder ins Pflegeheim zurückgeschickt. Der Mann starb drei Tage später an seiner Corona-Infektion. Auf unsere Anfrage bestätigte Oberstaatsanwalt Christian Lorenz, dass die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen die Umstände des Todes derzeit prüfe. Es müsse geklärt werden, ob die Behandlung des Mannes sachgerecht erfolgt sei. Der SÜDKURIER hat über den Tod des Mannes am 8. April berichtet.

In dem Fall des verstorbenen 86-jährigen Mannes sei bei der Staatsanwaltschaft derzeit ein Prüfvorgang anhängig, teilte Lorenz mit. „In diesem gilt es zu klären, inwieweit die durch verschiedene Stellen erfolgte Behandlung des Patienten vor seinem Ableben sachgerecht erfolgte“, so der Oberstaatsanwalt. Sobald das Ergebnis vorliege, werde die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob Ermittlungen aufgenommen werden, teilte Lorenz mit. Näheres wollte er aufgrund der noch andauernden Prüfung nicht mitteilen. Die Prüfung ist durch die Eingabe einer Privatperson aus Waldshut-Tiengen bei der Staatsanwaltschaft angestoßen worden.

„Staatsanwaltschaftliche Prüfungen gehören in jeder Klinik zum Tagesgeschehen“ – Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer Klinik Hochrhein | Bild: Klinikum Hochrhein

Zu den Untersuchungen der Staatsanwaltschaft gab Klinikgeschäftsführer Hans-Peter Schlaudt auf unsere telefonische Anfrage diese schriftliche Stellungnahme ab, die wir im Wortlaut veröffentlichen: „Bislang ist im Klinikum Hochrhein keine Anfrage der Staatsanwaltschaft eingegangen. Auf telefonische Nachfrage wurde uns mitgeteilt, dass das Klinikum Hochrhein nur eine der zu prüfenden Adressen in diesem Fall sei. Staatsanwaltschaftliche Prüfungen gehören in jeder Klinik zum Tagesgeschehen und wir begrüßen diese. In Bezug auf den geschilderten Fall wurde die Akte bereits im Zuge der SÜDKURIER-Berichterstattung geprüft und Stellung bezogen.“

Der alte Mann, dessen Tod nun Gegenstand einer Untersuchung ist, war am 1. April in einem Pflegeheim auf dem Hotzenwald gestorben. Er war der erste bestätigte Corona-Tote innerhalb des Landkreises Waldshut. Die Familie hält die Umstände seines Ablebens nach wie vor für mehr als zweifelhaft. Der 86-jährige Mann war seit November letzten Jahres Bewohner des Pflegeheimes. Sein gesundheitlicher Zustand hatte sich zum Sonntag, 29. März, so verschlechtert, dass das verantwortliche Pflegepersonal den ärztlichen Wochenendnotdienst der Kassenärztlichen Vereinigung rief. Der gerufene Mediziner ließ den 86-jährigen nach Waldshut ins Klinikum Hochrhein einliefern. Dort wurde er nach 15-minütiger Untersuchung ins Heim zurückgeschickt. Er starb drei Tage später am Mittwoch, 1. April. Die Angehörigen sind der Meinung, man hätte den Senior testen und im Krankenhaus aufnehmen müssen – schon zum Schutz der anderen alten Heimbewohner.

Chefarzt: keine Symptome, die eine stationäre Aufnahme gerechtfertigt hätten

Die Verantwortlichen des Klinikums Hochrhein in Waldshut, Stefan Kortüm, Chefarzt der zentralen Notaufnahme, und Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt, sahen und sehen das anders. Geschäftsführer Schlaudt weist in seiner gestrigen Mail noch einmal auf die damalige Stellungnahme hin. Chefarzt und Geschäftsführer hatten seinerzeit mitgeteilt, der 86-jährige Mann habe keine Symptome gezeigt, die eine stationäre Aufnahme gerechtfertigt hätten. Der Patient habe zwar Halsschmerzen, aber keine Atemnot gehabt, die Kreislauffunktionen seien stabil im Normbereich gewesen, die Sauerstoffsättigung sei mit 93 Prozent normal für das Alter, und er sei fieberfrei gewesen. So habe es aufgrund seines Zustandes auch keinen Anlass für einen Abstrich gegeben. Hinzu komme, dass der einweisende Arzt auch nur „einen reduzierten Allgemeinzustand und Halsschmerzen“ angeführt habe. Der untersuchende Arzt im Krankenhaus habe an jenem Sonntag keine Anzeichen für eine Covid-19-Infizierung gehabt, so der Chefarzt vor einem Monat. Aus diesen Gründen sei der 86-jährige Patient nach seiner Einlieferung um 15.30 Uhr um 15.45 Uhr wieder entlassen und ans Pflegeheim zurückgeschickt worden.

Ein in Waldshut wohnhafter Senior, der die Entwicklung des Gesundheitswesens im Landkreis Waldshut aufmerksam verfolgt, hatte sich Mitte April in einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen gewandt und auf den Fall des verstorbenen 86-Jährigen aus dem Hotzenwald hingewiesen.