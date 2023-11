Hochrhein (pm/sav) Der Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg (BLV) geht mit vier Lehrern vom Hochrhein in die bevorstehenden Personalratswahlen. Beim Funktionsträgertreffen am Titisee wurden jetzt Werner Eiche, Marc Eisenmann, Manfred Franz und Peter Schallmayer als die BLV-Spitzenkandidaten aus den Landkreisen Waldshut und Lörrach vorgestellt. „Ich bin dem Verband dankbar für das Vertrauen und freue mich auf die nächsten Monate“, sagte Schallmayer. Mit seinen Mitstreitern will der stellvertretende Vorsitzende der BLV-Regionalgruppe Hochrhein für die Belange der beruflichen Schulen und ihrer Lehrer werben, schreibt der BLV in einer Mitteilung.

Die Wahlen der örtlichen Personalräte an den Schulen, der Bezirkspersonalräte an den Regierungspräsidien und des Hauptpersonalrats am Kultusministerium finden im Mai statt. Franz, stellvertretender Vorsitzender des BLV-Referats Arbeits- und Gesundheitsschutz und der einzige technische Lehrer vom Hochrhein, sieht die Bildungseinrichtungen vor zwei großen Herausforderungen: „Zum einen wächst die Aufgabenfülle, zum anderen steigt der Lehrkräftemangel. Für beides brauchen wir praktikable Lösungen.“

Gegen Überlastung könnten Verwaltungsassistenten helfen, erklärte Schallmayer, Lehrer an der Justus-von-Liebig-Schule Waldshut. Gegen Unterversorgung seien beispielsweise Nachqualifizierungen eine Möglichkeit: „Die beruflichen Schulen leisten außerdem den Löwenanteil an der Beschulung neu Zugewanderter. Das sind tolle junge Leute. Auch deswegen sollten wir gerade dort Lehrkräfte mehr entlasten und Schulen besser versorgen.“