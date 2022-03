Corona zum Trotz: „Die Beschäftigten im Landkreis Waldshut waren 2021 in der Mehrzahl wohlauf“, schreibt die AOK Hochrhein-Bodensee in einer Pressemitteilung. Damit verzeichne die Gesundheitskasse im Kreis den niedrigsten Krankenstand im ganzen Land Baden-Württemberg. Laut den jüngsten Zahlen des AOK-Gesundheitsberichts sei die Zahl der Krankenstände in den Betrieben im Landkreis im vergangenen Jahr auf 4,2 Prozent gesunken. Laut Auskunft schnitt Waldshut mit dem Stadtkreis Freiburg am besten ab.

Unterschiedliche Ergebnisse in den Branchen

In den Branchen fällt das Ergebnis dabei unterschiedlich aus. Laut AOK hat es im verarbeitenden Gewerbe sowie im Gesundheits- und Sozialwesen im Vorjahr mit 4,7 Prozent den höchsten Krankenstand im Landkreis Waldshut gegeben. Gefolgt vom Verkehrs- und Transportwesen (4,5 Prozent). Die wenigsten Fehltage hatten mit 1,8 Prozent laut Bericht die Beschäftigten der Banken und Versicherungen.

Durchschnittlich seien beitragspflichtige AOK-Mitglieder im Landkreis Waldshut an 13,1 Tagen arbeitsunfähig gewesen. „Das ist ein Minus von 3,7 Prozent gegenüber dem Jahr 2020“, wird AOK-Gesundheitsexperte Jens Kalchthaler zitiert.

Die Krankheitsarten mit den höchsten Anteilen an allen Arbeitsunfähigkeitsfällen waren laut Erhebung Erkrankungen der Muskulatur oder des Knochenbaus (16,2 Prozent), der Atemwege (16), Verletzungen (8,9) und Verdauung (6,4).

Orthopädische Erkrankungen am häufigsten

Die meisten Arbeitsausfälle, bezogen auf Arbeitsunfähigkeitstage, unter den AOK-Versicherten habe es aufgrund orthopädischer Erkrankungen gegeben. „Sie machen 22,5 Prozent der Arbeitsunfähigkeitstage aus“, stellt Kalchthaler fest. 12 Prozent der Fehltage seien auf die Diagnose psychische Erkrankungen entfallen, gefolgt von Verletzungen (10,7) und Erkrankungen der Atemwege (8,3 Prozent). „Zusammengefasst heißt das: Orthopädische beziehungsweise psychische Probleme verursachten damit etwa ein Drittel aller Fehltage“, schreibt die AOK.

Der Anteil der bei der AOK versicherten Beschäftigten im Landkreis Waldshut, die länger als sechs Wochen arbeitsunfähig waren, lag laut Information bei 5,1 Prozent. „Diese Zahl hat es aber in sich. Denn diese Langzeiterkrankungen machten in der Summe rund die Hälfte aller Arbeitsunfähigkeitstage aus“, analysiert Kalchthaler.

Was Krankenstände wegen des Coronavirus‘ betrifft, liefert die AOK auf Nachfrage des SÜDKURIER ergänzende Informationen: Der Gesundheitsbericht der AOK Hochrhein-Bodensee liefere aktuelle Daten zum Arbeitsunfähigkeitsgeschehen und biete somit erste Anhaltspunkte für spezifische Belastungsschwerpunkte in der Wirtschaft im Auswertungsgebiet.

Corona-Codes als Zusatzinformation

Dabei zähle eine Coronavirus-Krankheit nicht zu den häufigsten auf Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen dokumentierten Krankheitsarten im Jahr 2021. Die AOK erwähnt sogenannte Corona-Kodes: „Es sind Codes, die im Arbeitsunfähigkeitsbereich als Zusatzinformation mitcodiert werden können. Die AU-Diagnose ist also nicht Corona sondern Atemwegsinfekt, Lungenentzündung und so weiter.“ Nur unter Umständen werde der Erreger als Zusatzinformation mitgeliefert.