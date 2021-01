Das Jahr 2020 mag der ein oder andere Verein vielleicht gerne aus seinem Kalender streichen. Wegen der Corona-Pandemie und der Kontaktbeschränkungen war und ist ein normales Vereinsleben seit März nicht mehr möglich. Treffen wurden ins Digitale verlagert, Aktivitäten lagen auf Eis und lange geplante oder traditionelle Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Und damit ist für viele Vereine auch eine wichtige Einnahmequelle weggebrochen, die aber für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs wichtig ist.

30.000 Euro für von Pandemie betroffene Vereine

Diesen Vereinen und Institutionen möchten die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus mit dem mittlerweile elften gemeinsamen Wettbewerb unter die Arme greifen. Unter dem Motto „Wir helfen Vereinen“ loben die Projektpartner 30.000 Euro für Vereine aus, die von der Pandemie besonders stark betroffen waren und sind. Bewerben können sich Vereine und vergleichbare Institutionen aus allen Bereichen (Kultur, Sport, Soziales oder Umwelt). Sei es der Musikverein, dem durch fehlende Konzerteinnahmen Geld für die Jugendarbeit weggebrochen ist, oder der Sportverein, der seine Trainer üblicherweise mit dem Gewinn aus Festen bezahlt.

Wutöschingen Es sind schwere Zeiten für die Vereine: Nicht nur Corona setzt zu, sondern auch das Insektensterben bereitet den Angelsportlern große Sorgen Das könnte Sie auch interessieren

„Die Vereine wurden von der Pandemie stark getroffen. Das für uns alle so wichtige aktive Vereinsleben ist seit einigen Monaten stark eingeschränkt. Viele Einnahmequellen sind aufgrund von abgesagten Veranstaltungen weggefallen. Mit unserem Vereinswettbewerb möchten wir den Vereinen in unserer Region helfen, eine finanzielle Grundlage für ihre hoffentlich bald wieder aktive Vereinsarbeit zu bieten“, sagt Heinz Rombach, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Hochrhein.

Bei dem Wettbewerb „Wir helfen Vereinen“ sollen aber auch diejenigen unterstützt werden, die sich in der Corona-Pandemie besonders für die Gesellschaft eingesetzt haben. Wie beispielsweise die Pfadfinder, die einen Einkaufsservice für Risikogruppen auf die Beine gestellt haben, oder die Landfrauen, die Hunderte Masken für Senioren genäht haben. Kurzum: Nachbarschaftshilfe in Corona-Zeiten aller Art.

Beispiele für mögliche Bewerbungen Beispiel 1 Vereine, denen wegen der Corona-Pandemie finanzielle Einnahmen weggebrochen sind (Eintrittsgelder, Verkaufsumsätze von Speisen, Getränken oder Sonstiges, Sponsorengelder, Spenden oder Teilnahmegebühren) und gleichzeitig laufende Kosten im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung des Vereinsbetriebs zu tragen haben: Zum Beispiel für Personal (Trainer, Jugendleiter, Lehrgangsleiter, Platzwarte, Dirigenten), Mieten und Nebenkosten für Vereinsräume, Kosten für dringend notwendige Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, Verbindlichkeiten aus bereits beauftragten Investitionen. Beispiel 2 Vereine, die sich wegen der Corona-Pandemie mit besonderen sozialen Maßnahmen für die Gesellschaft eingesetzt haben und noch einsetzen. Dazu gehören insbesondere auch nachhaltige Aktivitäten mit generationenübergreifenden und -verbindenden Projekten und zur Inklusion. Hierzu zählen beispielsweise der Einkaufsservice, der Fahrservice oder das Maskennähen für Risikogruppen, musikalische Aufführungen bei Alters- und Pflegeheimen sowie Nachbarschaftshilfe aller Art.

„Corona hat unser aller Leben auf den Kopf gestellt. Nicht trotzdem, sondern genau deshalb unterstützen wir als zwei starke Partner die Menschen am Hochrhein mit diesem tollen Wettbewerb“, sagt Jörg-Peter Rau, Chefredaktion Lokales des SÜDKURIER, und betont damit auch die Bedeutung des Wettbewerbs. Auch für die Sparkasse besitzt der gemeinsame Wettbewerb einen hohen Stellenwert, wie Wolf Morlock, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Hochrhein, hervorhebt: „Der Vereinswettbewerb ist für uns zu einer besonderen Tradition geworden, mit der wir jedes Jahr aufs Neue gemeinsam mit dem SÜDKURIER das Gemeinwohl in unserer Gesellschaft fördern. Wir freuen uns auf viele Bewerbungen und wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg.“

Wutöschingen Wenn der Chorgesang verstummt: So trifft die Corona-Krise die Vereine in Wutöschingen, Eggingen und Stühlingen Das könnte Sie auch interessieren

Betroffene Vereine und Institutionen sollen bei dem Wettbewerb die Chance bekommen, einen Teil der durch die Pandemie verlorengegangenen Einnahmen zurückzubekommen, damit in das Vereinsleben wieder ein Stück Normalität einkehren kann. Nicht gefördert werden sollen hingegen allgemeine Investitionen in Infrastruktur, Gebäude, sonstige bauliche Anlagen oder Fahrzeuge; coronabedingte Investitionen in Hygienemittel oder Abstandsvorrichtungen sowie satzungsfremde Zwecke. Auch interne Vereinsfeiern oder Vereinsausflüge sind ausgeschlossen.

So funktioniert die Teilnahme beim Vereinswettbewerb Wer kann teilnehmen? Berechtigt zur Teilnahme sind alle Institutionen und Vereine aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse Hochrhein – denen durch die Pandemie wichtige Einnahmen weggebrochen sind oder die sich für die Gesellschaft eingebracht haben. Zum Geschäftsgebiet der Sparkasse gehören die Gemeinden Albbruck, Bad Säckingen, Dettighofen, Dogern, Görwihl, Herrischried, Hohentengen, Jestetten, Lottstetten, Klettgau, Küssaberg, Lauchringen, Laufenburg, Murg, Rickenbach, Todtmoos, Waldshut-Tiengen, Wehr, Weilheim, Wutöschingen. Wie funktioniert die Teilnahme? Ab heute können Vereine und Institutionen auf den Internetseiten der Sparkasse Hochrhein (www.sparkasse-hochrhein.de/vereinswettbewerb) und SÜDKURIER (www.sk.de/?) das Bewerbungsformular herunterladen. Das beschreibbare PDF mit allen Angaben zum Verein ausfüllen und erläutern, welche Einnahmen weggebrochen sind und an welcher Stelle diese fehlen oder wie die Hilfe in der Pandemie für andere ausgesehen hat. Die ausgefüllten Unterlagen können per E-Mail (peter.kaiser@sparkasse-hochrhein.de) oder per Post (Sparkasse Hochrhein, Peter Kaiser, Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Bismarckstraße 7, 79761 Waldshut-Tiengen) an die Sparkasse geschickt werden. Bewerbungsschluss ist der 3. Februar 2021. Eine Jury wählt aus, welche Vereine und Institutionen eine Runde weiter kommen und in der Tageszeitung und auf Suedkurier.de vorgestellt werden. Wer in den Genuss einer Förderung kommt, entscheiden wie in den Vorjahren die Leser von SÜDKURIER und Alb-Bote. Neu ist allerdings die Art der Abstimmung – diese findet in diesem Jahr ausschließlich online auf der Internetseite des SÜDKURIER statt. Wie wird das Preisgeld verteilt? Beim Vereinswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus gibt es 30.000 Euro Preisgeld zu gewinnen – jeweils 15.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Bad Säckingen und Waldshut.

Dateiname : Hochrhein-Sparkasse-Vereine Dateigröße : 124.50 KBytes. Datum : 12.01.2021 Download : Jetzt herunterladen