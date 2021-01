Seit wann können Blindschleichen Fußball spielen? Seit Regina Erhard und Martin Willi aus dem schweizerischen Laufenburg es in ihrem Kinderbilderbuch „Otto, die Blindschleiche, will Fußball spielen“ möglich machen. Es ist ihr erstes gemeinsames Werk, geeignet zum Vorlesen für Kinder ab drei Jahren und genau richtig für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn das Wetter draußen mal nicht so will, wie man es sich wünscht.

„Otto, die Blindschleiche, will Fußball spielen“ ist zwar ein Kinderbilderbuch, doch auch Erwachsene können daran Gefallen finden. Denn im Kern geht es darum, wie der Wille Berge versetzen kann. Martin Willi: „Klar, Blindschleichen können nicht Fußball spielen, sie haben ja keine Füße. Aber in dem Buch zeigen sie, dass man es mit Elan und Innovation erreichen kann.“

Ein Aufstellerbuch also, zugleich auch ein Ausflug in das Reich der Fantasie zweier erwachsener Menschen. Martin Willi, Betriebsleiter der Kultschüür in Laufenburg, hat schon fünf Bücher geschrieben, das sechste ist nun eine vergnügliche Geschichte für Kinder geworden. „Ich habe sie schon vor ein paar Jahren geschrieben“, erklärt er, „und versucht, sie in einem Kinderbuchverlag unterzubringen“. Aber ohne Illustrationen ein schwieriges Unterfangen.

Dann hat seine Ehefrau Regina Erhard gemeint, sie könnte diesen Job ausführen. „Ich habe schon immer gezeichnet“, sagt sie, „das ist für mich nichts Neues“. Gesagt, getan: Den Blindschleichen malte sie drei aufstehende Haare auf den Kopf, mit Knopfaugen und Lippen, jedoch weder Beine noch Füße, die fürs Fußballspielen normalerweise unerlässlich sind. Das ist aber nicht das wahre Problem für Otto, die kleine Blindschleiche, sondern das Fehlen des Balles.

Wie er doch noch an einen Ball kommt und wie die ganze Familie beim Spiel mit Vater als Schiedsrichter ein gutes Ballgefühl entwickelt, ist charmant beschrieben und ebenso illustriert. Erhältlich ist das Buch in jeder Buchhandlung oder hier.