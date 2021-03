Migros will das klassische Sortiment verkleinern. Das soll Platz für Abfüllstationen von unverpackten Waren, veganen Alternativen und Shop-in-Shop-Konzepte schaffen.

Der Text ist klein, die Konsequenz groß: Auf gerade einmal 14 kurzen Zeilen kündigt Migros in ihrem hauseigenen Magazin eine Strategieanpassung bei ihrer Sortimentsgestaltung an. „Die Migros verschlankt in den kommenden Monaten ihr