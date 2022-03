von sk

An mehreren Orten im Kreis Waldshut wollen Bürger ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine in der derzeitigen Krisensituation bekunden. Kundgebungen finden in mehreren Gemeinden statt.

Waldshut-Tiengen

Die Surianer in Tiengen haben die für Dienstag, 1. März, vorgesehene Fasnachtsverbrennung abgesagt und wollen stattdessen um 19.30 Uhr eine Solidaritätsbekundung vor dem Rathaus abhalten. Es gilt die aktuelle Corona-Regelung.

Am Mittwoch, 2. März, findet um 18 Uhr eine Friedenskundgebung vor dem Rathaus in Waldshut in der Kaiserstraße statt. Die Veranstaltung wird unterstützt von OB Philipp Frank, Landrat Martin Kister sowie den Abgeordneten Felix Schreiner, Rita Schwarzelühr-Sutter, Niklas Nüssle und Sabine Hartmann-Müller, die ihre Teilnahmen zugesagt haben.

Bonndorf

Die evangelische und katholische Kirchengemeinde Bonndorf laden zum ökumenischen Friedensgebet ein. Die Gläubigen beten sonntags in ökumenischer Verbundenheit für die Menschen in der Ukraine und den Frieden in der Welt, heißt es in einer Ankündigung. Das ökumenische Friedensgebet in Bonndorf, findet sonntags, 6. und 20 März, in der katholischen Pfarrkirche, und am 13. und 27. März, in der evangelischen Kirche, jeweils 18 Uhr statt.

St. Blasien

In St. Blasien organisieren am 1. März um 17 Uhr, die politischen Parteien der Stadt (CDU-Stadtverband, SPD-Ortsverein, Freie-Wähler-Vereinigung) sowie die katholische und evangelische Kirche eine Friedenskundgebung auf dem Domplatz.

Wehr

In Wehr findet laut Auskunft des Landratsamtes Waldshut ein ökumenisches Friedensgebet mit Prozession am Donnerstag, 3. März, um 19 Uhr statt. Beginn ist an der Friedenskirche in der Bahnstraße in Wehr. Danach ist eine Lichterprozession zur St. Martinskirche geplant.