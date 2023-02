Die Strompreise lassen die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen sprunghaft ansteigen. Dies ist auch in der Statistik der Bundesnetzagentur ablesbar, die alle Stromerzeugungsanlagen in einer Datenbank erfasst.

1236 neue Solar-Anlagen

1236 Photovoltaik-Anlagen gingen demnach im Landkreis Waldshut im vergangenen Jahr ans Netz. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von satten 50 Prozent, 2021 waren es genau 828 neue Anlagen, die bei der Bundesnetzagentur registriert wurden. Vermutlich wäre es sogar noch einige mehr, wenn die hohe Nachfrage nicht zu erheblichen Lieferverzögerungen und zu gewaltigen Preissteigerungen geführt hätte.

Die im vergangenen Jahr im Kreis installierten PV-Anlagen verfügen über eine Brutto-Nennleistung von 16,5 Megawatt (MW) – damit wird die höchste Leistung bezeichnet, die laut Hersteller bei voller Sonneneinstrahlung und idealen Rahmenbedingungen erzeugt werden kann. Zum Vergleich: Der Windpark Hasel mit seinen drei Windrädern hat eine Nennleistung von 9,9 MW.

Größter Windpark steht in Murg-Hänner

Insgesamt zählt die Datenbank der Bundesnetzagentur zu Beginn des Jahres 10.275 registrierte Photovoltaikanlagen im Landkreis Waldshut, die aktuell in Betrieb sind. Dies bedeutet einen Zuwachs von 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt beträgt die installierte Leistung im Kreis Waldshut laut Bundesnetzagentur 161 MW. Nach einer Faustregel werden damit rechnerisch pro Jahr satte 178 Millionen Kilowattstunden mit Sonnenstrom erzeugt.

Die mit Abstand größte neue PV-Anlage im Landkreis ging im Juli in Murg ans Netz: Eine Bruttoleistung von knapp 2500 kW weist der neue Solarpark am südlichen Ortsrand von Hänner aus. Auf Platz zwei ist die größte Dachanlage – auf dem neuen Obi-Baumarkt in Laufenburg mit knapp 300 kW Nennleistung.

Große Nachfrage nach kleinen Anlagen

Aber es sind nicht nur die großen Anlagen, die in der Summe viel Strom erzeugen: 98 Prozent der neuen Anlagen sind kleiner als 30 kW. Und jede zehnte neue Anlage ist eine sogenannte Mini-PV-Anlage mit einer Leistung von weniger als einem Kilowatt. Damit können auch Mieter auf dem eigenen Balkon Strom erzeugen und die eigene Stromrechnung senken. 130 Mal wurde eine solche Anlage im vergangenen Jahr Kreis Waldshut angemeldet, allein 30 Mal in Wehr, wo die Stadt eigens ein Förderprogramm für solche ‚Balkon-Kraftwerke‘ aufgelegt hatte.

Kreisstadt im Städteranking vorne

Dieses kommunale Förderprogramm katapultierte Wehr im Städteranking auf Platz zwei im Landkreis: Insgesamt 90 PV-Anlagen gingen hier 2022 ans Netz. Lediglich in der Kreisstadt Waldshut-Tiengen waren es noch zwei mehr. Auf den weiteren Plätzen folgen Klettgau (85), Bad Säckingen (73) und Wutöschingen (72).

Top 10: Neue PV-Anlagen 2022 1. Waldshut-Tiengen (92)

2. Wehr (90)

3. Klettgau (85)

4. Bad Säckingen (73)

5. Wutöschingen (72)

6. Laufenburg (70)

7. Murg (65)

8. Lauchringen (64)

9. Albbruck (61)

10. Küssaberg (54)

Blick in den Kreis Lörrach

Auch im Nachbarkreis Lörrach war der Solarboom zu spüren: Wie im Landkreis Waldshut gingen hier im vergangenen Jahr 1236 PV-Anlagen ans Netz. Insgesamt sind hier nun 8210 Anlagen bei der Bundesnetzagentur registriert. Die größte Anlage am Hochrhein steht in Rheinfelden-Herten: Die Elektrizitätswerke Schönau betreiben hier einen Solarpark mit einer Nennleistung von 3000 kW.

Energie Neue Regeln ab 2024: Soll ich meine Öl- oder Gasheizung davor noch einmal erneuern? Das könnte Sie auch interessieren