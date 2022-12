von Brigitte Chymo

Waldshut-Tiengen

Oberbürgermeister Philipp Frank: „Bei uns ist Weihnachten wahrscheinlich, wie bei allen anderen Familien auch, die Zeit, in der alle runterfahren und zur Ruhe kommen. Ich genieße diese Zeit sehr, weil die Familie hier ganz unter sich ist und alles Berufliche in den Hintergrund tritt.

Philipp Frank, Oberbürgermeister Waldshut-Tiengen | Bild: Eva Ünal

Rituell steht die Bescherung ganz oben, aber davor wird erst einmal festlich gespeist – jedes Jahr etwas anderes. Danach lassen wir den Heiligabend einfach nur fließen und uns treiben. Ich mag die Weihnachtszeit. Es ist die besinnlichste und entspannteste Zeit im Jahr.“

Etwas Statistik zu Weihnachten Laut Statistik wird in Deutschland Weihnachten meist in der Familie oder mit Freunden und mit gegenseitigem Beschenken gefeiert. Die Bescherung findet für gewöhnlich abends am 24. Dezember statt. Durchschnittlich 58 Prozent der Deutschen kümmern sich selbst um das Essen an Heiligabend, nur zwei Prozent gehen ins Restaurant und 36 Prozent lassen sich am liebsten bekochen. Und was kommt auf den Tisch? Beliebtestes Weihnachtsessen sind Würstchen mit Kartoffelsalat, die traditionelle Weihnachtsgans oder eine saftige Ente. Auch Raclette ist bei Familien beliebt, weil es eine besonders gesellige Art des Essens ist.

Laufenburg

Bürgermeister Ulrich Krieger: „Weihnachten ist für mich ein klassisches Familienfest. An Heiligabend verbringe ich die Zeit mit meinen drei Kindern und meiner Frau. Wir besuchen die Krippe in der Hochsaler Kirche, singen vor der Bescherung gemeinsam Weihnachtslieder und auch die Weihnachtsgeschichte wird vorgelesen.

Ulrich Krieger, Bürgermeister Laufenburg. | Bild: Michaela Geng

Danach kommt es zur Bescherung. Die Kinder packen die Geschenke aus und anschließend werden diese gemeinsam ausprobiert und gespielt. Zwischendurch gibt es auch das Weihnachtsessen, wobei es hier keine besondere Tradition für ein bestimmtes Essen gibt. Den Weihnachtsbaum schmückt meine Frau mit den Kindern meistens ein paar Tage vor Weihnachten. Den ersten und zweiten Weihnachtstag schließen sich dann Familienbesuche bei den Eltern und Schwiegereltern an.“

Bad Säckingen

Bürgermeister Alexander Guhl: „Den Heiligabend verbringe ich natürlich auch mit meiner Familie. Traditionell ist, dass wir am Spätnachmittag auf dem Münsterplatz das Turmblasen anhören. Das Turmblasen ist für das akustische Zeichen, dass das Weihnachtsfest beginnt. Am Abend essen wir dann eines der typischen Heilig Abendessen, entweder Raclette oder eben Würstchen mit Kartoffelsalat.

Alexander Guhl, Bürgermeister Bad Säckingen. | Bild: Esteban Waid

Nach dem Abendessen ‚bescheren‘ wir uns und machen es uns danach im Kreise der Familie gemütlich. Den Besuch der Heiligen Messe steht bei mir dann immer am Ersten Weihnachtsfeiertag an. In der Regel besuche ich dabei die Frühmesse. Meine Frau begleitet mich dabei in der Regel nicht, sondern ist in der Küche sehr beschäftigt, um das Festessen vorzubereiten.“

Rheinfelden

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt: „Heiligabend ist bei uns ein Familienfest. Nach dem Kirchenbesuch kommen alle am frühen Abend zusammen. Zunächst gibt es Raclette – da kann sich jeder sein eigenes Pfännchen zusammenstellen. Anschließend gibt es dann die Bescherung. Als Vater von vier Töchtern fiel und fällt es mir wahnsinnig schwer, geeignete Geschenke zu finden. Die Geschmäcker sind halt sehr unterschiedlich.

Klaus Eberhardt, Oberbürgermeister Rheinfelden. | Bild: Markus Ruf

Deswegen habe ich mich vor Jahren entschieden, eine Tombola zu organisieren. Da ist alles dabei: praktische Gegenstande für den Haushalt, eine gute Flasche Wein, ein Reiseföhn oder weitere Reiseutensilien, Gutscheine oder etwas vom Glaskünstler Wilfried Markus. Ausgelesene Süßigkeiten dürfen nicht fehlen. Die Weihnachtstombola ist heiß begehrt, gerade weil keiner Vorahnungen hat, was ich diesmal in ein Überraschungspäckchen eingepackt habe.“