Visual Story Veröffentlicht am 10. August 2023

1900 wurde das Rheinschloss als Prachtbau für die besseren Kreise in Waldshut gebaut. Heute steht das markante Gebäude an der B34 seit 30 Jahren leer. Wir zeigen Ihnen, wie es heute in dem baufälligen Gebäude aussieht.

Über der Waldshuter Rheinpromenade erhebt sich das leerstehende Rheinschloss, dessen maroder Fassadenzustand auch von der schweizerischen Seite gut zu erkennen ist. | Bild: Gerard, Roland