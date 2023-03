Tanz, Ausstellungen und Künstler eröffneten am 17. Februar das Kulturprogramm „Temeswar – Kulturhauptstadt Europas“. Selbst mit über 1000 Veranstaltungen steht die Stadt vor der Mammutaufgabe etwa 30 verschiedenen Kulturen gerecht zu werden. Darunter auch die Hotzenwälder Salpeterer, die im 18. Jahrhundert in die historische Region Banat verbannt wurden – die Heimat der Banat Schwaben.

In Temeswar spricht der Bürgermeister ab und zu deutsch

Ebenfalls aus dem Hotzenwald stammt Temeswars seit 2020 amtierender Bürgermeister Dominic Fritz. „Hallo. Grüß Gott“, entgegnet der 39-Jährige am Telefon anstelle des rumänischen „Buna ziua“(zu deutsch „Guten Tag“). Hin und wieder spreche er noch seine Muttersprache, auch bei der Arbeit.

Die Rumänische Großstadt Temeswar. | Bild: cge2010 - stock.adobe.com

Wegen der deutschen Siedler aus dem 18. und 19. Jahrhundert, den Banater Schwaben, sei das keine Seltenheit. Der gebürtige Görwihler hat angesichts seines Amtes und des Programms viel zu tun, er nimmt sich trotzdem Zeit für das Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Temeswars Bürgermeister Dominic Fritz Fritz ist 1983 geboren und in Görwihl aufgewachsen. Fritz studierte Politik- und Verwaltungswissenschaften in Konstanz, York und Paris. Von 2009 bis 2012 war er Berater bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, bevor er 2013 persönlicher Berater und 2016 Stabschef des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler war. Vom Hotzenwald nach Temeswar Mit 19 Jahren absolvierte Fritz ein Freiwilligenjahr beim Caritasverband in einem Kinderheim in Temeswar. 2006 war er für Projekte und ein Praktikum immer wieder dort bevor er sich 2015 dort eine Wohnung kaufte. 2019 ließ er sich für die USR (deutsch: Union Rettet Rumänien) Bürgermeisterwahl in Temeswar bei unbezahltem Urlaub aufstellen und gewann die Wahl in 2020.

In Saderlach wird noch wie auf dem Hotzenwald geredet

Fritz habe auf dem St. Blasien Kolleg erstmals verstanden, was es mit den deutschen Siedlern auf sich hat. „Meine Deutschlehrerin war Rumänin. Ich fragte, wie sie dazu kam hier Deutsch zu unterrichten. Sie ist Banater Schwäbin und hatte schon immer deutsch gesprochen“, sagt Fritz. Jahre später belegt er einen Rumänischkurs in Temeswar. Es kommt zu einem beinahe unglaublichen Zufall: Seine Lehrerin dort ist ebenfalls Banater Schwäbin. Sie ist im gleichen Dorf aufgewachsen wie Fritz‘ ehemalige Deutschlehrerin.

Das Banat Nach dem sechsten Österreichischen Türkenkrieg wurde das Temeswarer Banat 1718 Gebiet der Habsburger Monarchen. Die historische Region umfasst heute Westrumänien, Südostungarn und Nordserbien. Zum Wiederaufbau und der Aneignung des Gebiets ordneten die Habsburger Monarchen die Besiedlung des Gebietes der Donauschwaben an, zu dem auch das Temewarer Banat gehörte. Banater Schwaben Die Banater Schwaben waren deutsche Kolonisten, die im Gebiet der Donauschwaben ansiedelten. Darunter waren Menschen aus sozial überbevölkerten Gebieten Deutschlands und viele klein- und unterbäuerliche Schichten, denen drohte aufgrund von Krieg und Missernten noch mehr in die Armut zu geraten. Die Siedler stammten aus Süddeutschland, Franken, Hessen, Bayern, dem Elsass und aus Lothringen. Sie wurden Schwaben genannt, weil es damals ein verbreitetes Synonym für Deutsche war. Die Salpeterer aus dem Hotzenwald Im 18. Jahrhundert gab es in der Grafschaft Hauenstein (heute im Landkreis Waldshut) Auseinandersetzungen zwischen freien Bauern aus dem Hotzenwald und dem Kloster St. Blasien. Grund für die Auseinandersetzungen waren Machtbestrebungen des Klosters, die die Ausweitung seiner Befugnisse insbesondere über Leibeigene beinhaltet hatten. Seit 1719 fanden mehrere Aufstände und Plünderungen von Seiten der sogenannten Salpeterer statt. Die Leibeigenen konnten zwar 1738 durch einen Vertrag losgekauft werden, womit die Grafschaft Hauenstein zum ersten Territorium ohne Leibeigene wurden, die Auseinandersetzungen hielten jedoch an. Als 1745 erneut Aufstände vermutet wurden, ordnete Kaiserin Maria Theresia die Befriedung des Hauensteiner Landes an. Dazu wurden 27 rebellische Salpeterer mit ihren Familien ins Banat im heutigen Rumänien verbannt.

Es gäbe noch einige typische Dörfer für die Banater Schwaben in der historischen Region Banat laut Fritz. So auch das etwa 50 Kilometer von Temeswar entfernte Dorf Saderlach. Die Mehrheit der aus dem Hotzenwald verbannten Salpeterer siedelte hier neu an.

Fritz habe das Dorf in 2003 mit seinen Eltern angeschaut, als diese ihn besuchten: „Vieles fühlte sich bekannt an, aber ich habe Gänsehaut bekommen, als wir dort zwei ehemalige Nonnen auf die Vergangenheit des Ortes ansprachen und sie im Hotzenwälder Dialekt antworteten.“

Besuch aus Konstanz und Freiburg in Temeswar

Trachtentänze der Banater Schwaben: Hier vor einigen Jahren beim Internationalen Bodensee Trachtentag auf der Insel Mainau (Archivbild). | Bild: Oliver Hanser

Das Erbe der deutschen Siedler ist auch in Temeswar präsent. Dort sind deutsche Schulen, ein deutsches Staatstheater und Altersheime. Zu den jährlichen Heimattagen der Banater Schwaben kommen viele Besucher extra aus Deutschland. Das Programm zur diesjährigen 16. Auflage im Juni unterstützen Musikvereine aus Augsburg, Göppingen und München. Angesichts des Titels, Europas Kulturhauptstadt 2023, werden noch mehr Besucher erwartet. „Vielleicht kommen Saderlacher, die meisten kommen aus Schwaben“, sagt Fritz.

Freiburger Banater Schwaben fahren in diesem Jahr auch nach Rumänien: „Unseren Verband gibt es nicht mehr, aber wir organisieren uns privat“, erzählt Peter Bieber, ehemaliges Mitglied des Kreisverbands Banater Schwaben Freiburg/Breisgau.

Auch aus Konstanz und Singen kommt Besuch: „Wir fahren nicht vom Verein, aber wir sind meistens so 10 bis 15 Leute, die privat runterfahren“, sagt Horst Redl vom Kreisverband der Banater Schwaben Konstanz/Singen. Aus Waldshut hätten sich bisher Banater Schwaben vereinzelt dem ehemaligen Freiburger Kreisverband angeschlossen. Ob dieses Jahr auch Waldshuter nach Temeswar fahren ist nicht bekannt.

Temeswar feiert Multikulturalität

Die rumänische Großstadt Temeswar hat über 300.000 Einwohner. | Bild: Adrian-Catalin Lazar - stock.adobe.com

Die Mulitkulturalität sei ein Aushängeschild der Stadt Temeswar: Das spiegele auch das Kulturprogramm wieder. Es beteiligen sich Menschen unter anderem aus Portugal, Norwegen, Großbritannien und Moldawien. Fritz habe hier erfahren, was Europa sein könne. „Die Verhältnisse unter den verschiedenen Kulturen ändern sich zwar, aber die Region ist für ein jahrelanges gutes und unverkrampftes Verhältnis bekannt“, so der Bürgermeister. Das wolle man mit dem Kulturprogramm zeigen und feiern.

123 Höhepunkte werden von der Programmzusammenfassung aus über 1000 Veranstaltungen hervorgehoben. Prominente Gesichter, wie der Schauspieler John Malkovich, der Dirigent Cristian Măcelaru oder auch der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk werden zu Gast sein. Es werden Tanzvorführungen von Volkstänzen hin zu Breakdance, modernen und traditionellen Theateraufführungen, Kunstaustellungen sowie Workshops veranstaltet. „Wir kooperieren mit Firmen, die ihre Angestellten zu Veranstaltungen einladen, sorgen dafür, dass behinderte Kinder einen Zugang bekommen und wollen alle erreichen“, so der 39-Jährige.

Großes Fest in Krisenzeiten

Fritz ist voller Vorfreude, auch wenn er als Bürgermeister nicht jeder Veranstaltung beiwohnen könne. „Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, aber als Musikliebhaber freue ich mich auf ein Konzert des Orchesters aus Gera mit dem Orchester Temeswar.“, so Fritz.

Dominic Samuel Fritz ist Politik- und Verwaltungswissenschaftler und gebürtiger Schwarzwälder. | Bild: Ovidiu David

Angesichts von Krieg im Nachbarland und Kritik an hohen Gaspreisen in Temeswar scheint ein Kulturfest in einem unpassenden Kontext zu stehen. Fritz wolle die Auszeichnung, die europäischen Fördergelder und das Kulturprogramm aber auch nutzen, um wichtige Themen wie Arbeitslosigkeit, ein europäisches Miteinander und den Kampf gegen die Korruption hervorzuheben. „Ich glaube die Veranstaltungen sind auch eine Chance für unseren Wirtschaftsfaktor. Wir sind eine Boomstadt und können das zeigen. Dafür investieren wir in Kultur und scheuen nicht den Vergleich mit großen europäischen Hauptstädten.“

Fritz ist geprägt durch seine Heimat Görwihl

Was eine Gemeinschaft ausmacht, habe Fritz auch auf dem Hotzenwald für sich entdeckt. Die kleinen Gemeinden, in denen sich viele Menschen engagieren, würden ihn bis heute noch prägen. So auch die Umgebung. „Ich bin als Mensch sehr naturverbunden. Ich mochte immer die langen Spaziergänge im Wald“, so der Görwihler.

Er schaffe es meistens nur an Weihnachten oder im Sommer in seine Heimat. Er fühle sich in Temeswar wohl, aber doch gibt es Dinge, die Rumänien nicht bieten kann: „Ich hab mich hier noch nicht als Wälder verkleidet. Auch wenn ich die Görwihler Guggenmusik und Umzüge vermisse“, sagt Fritz. Denn auch wenn das Kulturprogramm von Temeswar vieles umfasst – Fasnacht ist nicht darunter.