Wenn es draußen knackig kalt und dunkel ist, dann macht man es sich daheim gerne gemütlich. Kuschelig warm auf dem Sofa sitzen, ein schöner Film im Fernsehen und stimmungsvolle Beleuchtung gehören selbstverständlich zu den Freuden der Winterzeit. Damit es im nächsten Jahr kein böses Erwachen gibt, lohnt es sich aber, ein paar Energiespartipps vom Profi zu berücksichtigen.

Sven Geiger ist fürs Energiesparen im großen Stil zuständig: Als Klimaschutzmanager kümmert er sich um Großprojekte wie das kommunale Nahwärmenetz, Fördermittel und die Klimaschutzaktivitäten der Stadt. Als Überzeugungstäter in Sachen Klimaschutz hat Geiger bereits im letzten Jahr mit Sparmaßnahmen im Rathaus angefangen. In diesem Jahr gibt es auch dank Energiekrise ein ganzes Sparpaket, nicht nur für die Rathausmitarbeiter. Viele Tipps lassen sich auch in den eigenen vier Wänden gut umsetzten, erklärt der Fachmann.

Die Wehrer Umweltbeauftragte Irina Schumacher-Greiner zeigt, wie es geht: Mit einem warmen Pullover kann man auch daheim Heizkosten einsparen. | Bild: Julia Becker

Warm ohne böse Überraschung

Private Haushalt nutzten rund 70 Prozent der Energie für Raumwärme und nochmal etwa 16 Prozent für Warmwasser, erklärt Geiger. Um hier zu sparen, müsse man aber nicht gleich kalt duschen und auf dem Sofa zittern. Grundlegend könne man bereits mit einer modernen Heizanlage Einsparungen erzielen.

Kreis Waldshut Gläubige müssen sich warm anziehen! So kalt wird es in den Kirchen am Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

„Mit einer neuen Heizungspumpe können 80 Prozent der Stromkosten der Pumpe eingespart werden“, so Geiger. Bei Lieferzeiten von aktuell teilweise über einem Jahr lohnt es sich aber, schon jetzt kleine Anpassungen zu machen. Für die Raumheizung könne man den Vorlauf gut auf 50 Grad reduzieren. Auch mit der Nachtabsenkung lasse sich sparen. „Entlüften allein kann schon rund zehn Prozent einsparen!“

Mehr Kontrolle gibt ein modernes digitales Thermostat: Hiermit könne man die gewünschten Temperaturen für den ganzen Tag einprogrammieren.

Im Rathaus wird in diesem Winter nur auf 19 Grad Celsius geheizt. | Bild: Julia Becker

Ebenfalls lohnenswert: In wenig genutzten Räumen die Temperatur reduzieren und mit geschlossenen Raumtüren die Wärme dort halten, wo sie genutzt wird. Ein wenig Heimwerken bringt dann den Feinschliff: Neue Dichtungsbänder an den Fenstern sind einfach installiert, genauso wie wassersparende Duschköpfe. „Kleine Sachen summieren sich“, so Geiger.

Energieberatung In Zusammenarbeit mit der Energieagentur Südwest und der Verbraucherzentrale bietet die Stadt Wehr regelmäßig kostenlose Energieberatungen an. Wer gleich sein ganzen Haus prüfen lassen will, der kann einen Energiecheck durch die Energieagentur Südwest anfragen. Weitere Informationen gibt es beim Klimaschutzmanager Sven Geiger per Telefon unter 07762/80 85 04 oder per E-Mail (sven.geiger@wehr.de) sowie bei der Umweltbeauftragten der Stadt Frau Irina Schumacher-Greiner unter Telefon 07762/80 85 17 oder per Mail (irina.schumacher-greiner@wehr.de).

Alte Glühbirnen auswechseln kann sich richtig lohnen

Nur rund 16 Prozent des Energieverbrauchs entsteht durch Stromverbraucher. Doch bei steigenden Preisen lohnt es sich, auch hier genauer hinzusehen. Der Klassiker sei immer der Tipp mit dem Lichtausschalten, so Geiger. Allerdings habe die Beleuchtung im Haus dank moderner LED-Leuchtmittel längst keinen großen Anteil mehr an der Stromrechnung.

Hochrhein/Schweiz So sparen die Schweizer Chemie- und Pharma-Riesen Strom Das könnte Sie auch interessieren

Wer allerdings im Keller oder in Nebenräumen noch alte Glühbirnen nutzt, sollte schnell umstellen: Eine alte Glühbirne nur eine Stunde am Tag anzuschalten kostet im Jahr immerhin rund 15 Euro – entsprechende LED-Lampen gibt es bereits ab rund 1,50 Euro.

Kein Standby-Betrieb

Hauptstromverbraucher ist mittlerweile die Unterhaltungselektronik – von Fernseher bis zum Handyladegerät. Dauerbrenner ist immer noch der Standby-Betrieb: Mit schaltbaren Steckdosen kann man einfach und günstig dafür sorgen, dass „aus“ auch wirklich „aus“ bedeutet.

„Wenn man in ganz Deutschland auf Standby und Ruhemodus verzichtet, könnte man 10,5 Milliarden Kilowattstunden einsparen. Das entspricht der Leistung eines Atomkraftwerks!“, so Geiger. Lohnenswert sei es auch, alte Elektrogeräte gegen effizientere Geräte auszutauschen.

Immer größer sei das Interesse daran, selbst Strom zu erzeugen, weiß Geiger: Die Fördermittel für Mini-PV-Anlagen für den Balkon war in diesem Jahr schnell aufgebraucht. Aber auch ohne Zuschuss würden sich die Anlagen in kürzester Zeit rentieren, so Geiger.