Ein Autokauf ist nichts Alltägliches. Abwägung, Entscheidung, Kauf und dann die Freude über das neue Gefährt. So ging es auch dem Ehepaar Klomki aus Herrischried. Zunächst hielt die Freude auch an, doch was dann kam, war ein Leidensweg. Denn die Klomkis hatten sich, ohne es zu wissen, einen dieser Schwindel-Diesel vom Volkswagen-Konzern ins Haus geholt. Doch jetzt will das Paar das Kapitel endlich schließen – und zwar notfalls mit einer Klage gegen den Konzern. Zusammen mit dem Waldshuter Rechtsanwalt Felix Fehrenbach, der rund 40 Klienten im Dieselskandal vertritt, bereiten sie Klage vor. Wie es ihnen in den letzten fünf Jahren ergangen ist, und wie die Geschichte für sie jetzt enden soll, haben uns Hanka und Bodo Klomki erzählt.

Um den Dieselskandal war es in den letzten Monaten ruhig geworden. Doch jetzt ist das Thema plötzlich wieder aktuell: Gerade Ende Mai hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH) ein wegweisendes, käuferfreundliches Urteil gefällt. Das hat das Ehepaar noch einmal ermuntert, die Klage zu wagen. Was fordern sie? Sie wollen, dass VW den Wagen endlich zurücknimmt und den Kaufpreis erstattet.

Die Werbung machte glauben, dass Diesel sauber sind

Aber der Reihe nach. Hanka Klomki, sie ist die Käuferin, schaffte im Februar 2013 einen Skoda Yeti bei einem örtlichen Händler am Hochrhein an. Der Wagen war zwei Jahre alt, hatte nur 9000 Kilometer auf dem Tacho, kostete knapp 22.000 Euro, berichtet die 55-Jährige. „Ich habe mich über das Auto gefreut“, erinnert sie sich, „die neuen Diesel sind ja sauber und heben ewig, hat man gemeint.“ Anfangs sei sie auch zufrieden gewesen. Heute wissen sie auch warum: Mit der damals noch in Betrieb befindlichen, illegalen Abschaltvorrichtung funktionierte der Wagen problemlos. Von einem Dieselskandal wusste damals noch niemand etwas.

Das sagt VW zu den Vorwürfen „Der BGH hat durch sein Urteil aus unserer Sicht für rund 50.000 noch anhängige Verfahren Klarheit geschaffen“, sagte VW-Pressesprecher Christopher Hauss. Ziel von Volkswagen sei es, diese Verfahren im Einvernehmen mit den Klägern möglichst zügig zu beenden, so Hauss, und er fügt hinzu: „Dies gilt auch für den vorliegenden Fall.“ VW gehe jetzt auf einzelne Anwälte zu, um Gespräche über den Rahmen von Vergleichen vorzubereiten. Volkswagen habe zudem begonnen, Berufungen in den entsprechenden Verfahren zurückzunehmen.

Das änderte sich, als die Motormanipulationen bekannt wurden. Die beiden fragten sich, ob ihr Auto aus dem VW-Konzern auch betroffen ist. Das war 2015. Es kam ein Jahr lang Unsicherheit mit immer neuen Enthüllungen. Ende 2016 schien es dann mit einem Schreiben von VW Klarheit zu geben: „Wir sollten unsere VW-Werkstatt aufsuchen und einen Sofware-Update machen lassen“, sagt Ehemann Bodo Klomki“, „sonst drohe uns die Stilllegung des Autos durch das Kraftfahrt-Bundesamt.“ Bodo und Hanka Klomki erinnern sich noch heute, dass mit dem Schreiben auch eine gewisse Erleichterung einherging: „Das Schreiben hat uns suggeriert, dass nach dem Software-Update alles wieder in Ordnung ist – aber das war ein Fehler, wie sich herausstellte“, fügt der 53-Jährige hinzu.

Nach dem Software-Update fingen die Probleme an

Denn nach dem Software-Update, den sie Anfang 2017 machen ließen, hätten die Probleme erst angefangen, berichtet das Ehepaar. „Im Frühling 2018 blieb mir der Wagen plötzlich in Rotzel stehen“, erzählte Hanka Klomki. In der Werkstatt fand man die Ursache. Durch das Software-Update verrußen die Ventile, habe man ihnen in der Werkstatt erklärt. Bodo Klomki: „Durch die neue Software, der eigentlich die Manipulation beseitigen sollte, kam es erst zu dem Schaden“, zieht Bodo Klomki seine Schlüsse. Die Kosten der Reparatur in Höhe von 200 Euro hat Hanka Klomki selbst übernommen.

„Hätten die Klomkis von dem Schwindel gewusst, hätten sie den Wagen niemals gekauft – also kommt nur Rückabwicklung in Frage“ – Rechtsanwalt Felix Fehrenbach, Waldshut-Tiengen | Bild: privat

Zweimal blieb der Wagen einfach stehen

„Dann fuhr der Wagen fürs erste wieder“, berichtet die Besitzerin, „aber im Januar dieses Jahres blieb er mir erneut stehen – dieses Mal bei Altenschwand.“ Sie ärgerte sich, zumal sie auf den Wagen angewiesen ist. Sie arbeitet beim Beratungs- und Frühförderzentrum Lebenshilfe in Waldshut als Job-Coach. Hinzu kam nun, dass das Problem weit größer war als beim ersten Mal. „Die Ventile waren jetzt kaputt“, fügte ihr Ehemann hinzu, „die mussten komplett ausgetauscht werden.“ Also erneut Kosten. Diesmal knapp 2000 Euro.

Großes Lob für die örtliche VW-Vertragswerkstatt

Beide loben in dieser Situation den Service des örtlichen VW-Vertragshändlers – „das müssen wir ausdrücklich sagen“, betont Bodo Klomki, man sei dort zum Wohle des Kunden „super-kulant“ und entgegenkommend gewesen. Der Werkstattmeister habe sie außerdem auf einen fatalen Umstand hingewiesen: Die Ventile seien nach der Reparatur zwar neu, das Problem sei damit aber nicht beseitigt, denn die Ventile würden erneut verrußen. „Wir waren froh, dass die so ehrlich zu uns waren“, sagt Hanka Klomki. Ab diesem Zeitpunkt war für die beiden klar, dass VW den Wagen zurücknehmen müsse.

Das sagte der Rechtsanwalt Felix Fehrenbach dazu

Der Waldshuter Anwalt Felix Fehrenbach vertritt das Ehepaar. Er zählt nach eigenen Worten rund 40 Klienten, die er im Abgasskandal gegen die jeweilige Automarke vertritt. Für den Fall Klomki sieht Fehrenbach gerade nach der jüngsten BGH-Entscheidung von letzter Woche sehr gute Chancen. Laut dem Urteil der höchsten deutschen Zivilrichter steht geschädigten VW-Kunden im Abgasskandal grundsätzlich Schadensersatz zu.

Was sind die konkreten Forderungen von Hanka Klomki aus Herrischried: Laut Fehrenbach wird sie die Reparaturkosten einfordern, die Rückabwicklung des Kaufes und die Auflösung des Darlehensvertrages. Hanka Klomki hatte den Yeti seinerzeit über die Skoda-Bank finanziert.

Darum soll VW auch die Reparaturen bezahlen Auch hinsichtlich der bereits geleisteten Reparaturkosten sieht Anwalt Felix Fehrenbach den VW-Konzern in der Pflicht. VW müsse sie übernehmen. Die Kausalkette ist seines Erachten klar: Der Konzern habe ein verkehrsunzulässiges Fahrzeug ausgeliefert. Um es wieder verkehrszulässig zu machen, sei das Software-Update aufgespielt worden. Dieses Update wiederum sei ursächlich für die Verrußung und Versottung der Ventile und damit für den Motorschaden.

„Mit dem BGH-Urteil sind wir jetzt am Ende der Leiter“, meint Fehrenbach, das Urteil werde auch noch andere, etwa an Landgerichten anhängige Verfahren beeinflussen. Denn es sei nun höchstrichterlich festgestellt worden, dass die illegale Motorenmanipulation des VW-Konzerns eine „vorsätzliche sittenwidrige Schädigung“ darstelle.

Was ist vorsätzliche sittenwidrige Schädigung? Dieser Begriff bedingt laut Anwalt Felix Fehrenbach sowohl Arglist als auch die besondere Verwerflichkeit des Handelns. Fehrenbach sieht dies bei der Abgasmanipulation als zweifelsfrei gegeben an. Aus dieser Schädigung, so Fehrenbach weiter, leite er den so genannten „großen Schadensersatz“ ab. Rechtstechnisch erklärt er es so: Der Käufer müsse im Nachhinein so gestellt werden, als wenn er bereits beim Kauf gewusst hätte, dass die Ware schadhaft ist. Fehrenbach übersetzt das auf Normaldeutsch so: „Hätten die Klomkis von dem Schwindel gewusst, hätten sie den Wagen niemals gekauft – also kommt nur Rückabwicklung in Frage.“

Zum Zeitpunkt des Autokaufs sei im Gegenteil sogar mit besonders sauberen Dieselfahrzeugen geworben worden, erinnert sich der Anwalt, was die Täuschung noch perfider mache. Seine Mandanten seien in gutem Glauben gewesen, ein sauberes Auto zu kaufen und nicht eines, das faktisch keine Straßenverkehrszulassung besitze. Dem Anwalt wie auch seinen Klienten geht es dabei wie vielen anderen im Land: Sie wären nie auf die Idee gekommen, das sich deutsche Autokonzerne in solchem Maße illegaler Machenschaften bedienen könnten.