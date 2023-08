Es ist mehr als eine Operation am Fuß. Es ist ein neues Leben. Geschenkt bekommen dies die Kinder vom Verein „Kinderfüße brauchen Hilfe“ (KbH). Insgesamt zwölf Fußchirurgen gehören dem Verein an. Darunter auch der Bad Säckinger Chirurg Dirk Thümmler. Ihr Einsatzort: Indien. Drei Mal im Jahr reist jeweils eine dreiköpfige Delegation nach Kaschmir im Norden Indiens und nach Nagercoil im Süden des Landes.

Dort operieren die Ärzte kostenlos Kinder aus ärmsten Verhältnissen, die unter Missbildungen und Fehlstellungen der Füße leiden und dadurch eingeschränkt sind. Jüngst sind sie von einem weiteren 14-tägigen Einsatz zurückgekehrt. 17 Kinder hat das Dreierteam aus Deutschland in den zwei Wochen operiert. Insgesamt 60 Kinder haben sich die Chirurgen während einer Sprechstunde angesehen.

Nach der Operation legt das Ärzteteam den Patienten einen Gipsverband an. | Bild: Verein Kinderfüße brauchen Hilfe

„Was wir tun ist ein Tröpfchen auf dem heißen Stein“, bedauert Dirk Thümmler. „Doch jedes Kind, das durch uns die Schule besuchen kann, ist ein Gewinn“, sagt er.

Für Thümmler war es der achte Einsatz

Dirk Thümmler war bereits zum achten Mal in Indien. Erst reist immer einmal im Jahr zu einem Einsatz. „Wir geben unseren Urlaub, unsere Freizeit und unser Know-How“, sagt er. Zeit, die er gerne investiert, in der aber seine Frau und die vier Kinder auf ihn verzichten müssen.

Ein Blick in den OP im indischen Kaschmir. | Bild: Verein Kinderfüße brauchen Hilfe

Außer dem Aspekt, Kindern ein neues Leben zu schenken, haben die Einsätze in Indien auch einen wissenschaftlichen Nebeneffekt. Für die Chirurgen bringen die Behandlungen auch medizinische Erkenntnisse, die sie in Deutschland nicht hätten. „Man sieht, wie sich eine Deformierung entwickelt, wenn sie unbehandelt bleibt“, beschreibt Dirk Thümmler.

„Kommen in Deutschland Kinder mit solchen Deformierungen zur Welt, werden sie noch als Baby behandelt“, sagt er. Jedoch ist dies für die Ärmsten in Indien nicht möglich. Aus diesem Grund ist der Andrang groß, wenn die Ankunft des Vereins „Kinderfüße brauchen Hilfe“ in Indien bereits im Vorfeld in Zeitungen oder auf Plakaten angekündigt wird.

Vor den Operationen halten die Ärzte eine Sprechstunde ab. Dafür nehmen viele Familien kilometerweite Wege auf sich. | Bild: Verein Kinderfüße brauchen Hilfe

Ist das Ärzteteam vor Ort, nehmen die Familien oft weite Wege auf sich, um den Ärzten ihre Kinder vorzustellen. Doch nicht allen Kindern kann geholfen werden. „Wenn zum Beispiel ein Hirnschaden für die Deformierung verantwortlich ist, können wir zumindest chirurgisch nichts für das Kind tun“, so Thümmler.

Doch arbeitet der Verein mit der Organisation „Ishwar“ zusammen, die den Kindern Prothesen oder auch Rollstühle und Krücken zur Verfügung stellen können, was ebenfalls eine Erleichterung im tägliche Leben darstellen kann. „Oftmals wissen die Familien bereits, dass nicht geholfen werden kann, doch können sie besser damit umgehen, wenn sie es von uns bestätigt bekommen.“

17 Kindern konnte im jüngsten Einsatz durch eine Operation geholfen werden. Rechts im Bild: Fußchirurg Dirk Thümmler. | Bild: Verein Kinderfüße brauchen Hilfe

Im Krankenhaus in Kaschmir ist das Ärzteteam mit den einfachsten Verhältnissen konfrontiert. „Das Krankenhaus ist für unsere Verhältnisse hygienisch überhaupt nicht akzeptabel und technisch schlecht ausgestattet“, berichtet Thümmler. Aus diesem Grund bringen sie in Kisten eigenes Arbeitsmaterial mit. Material, dass dem Verein zuvor in Deutschland zur Verfügung gestellt wird.

Der Verein Der Verein „Kinderfüße brauchen Hilfe“ ist 2010 in Österreich gegründet worden. Die Initiative, Kindern in Indien medizinisch zu helfen, ging bereits im Jahr 2000 von dem amerikanischen Ehepaar Gail und Dave Kelly aus. Ihnen gelang es, in Indien Unterstützer in der Industrie zu finden und ab 2001 regelmäßige Einsätze amerikanischer Ärzte zu organisieren. 2007 übernahm der österreichische Fußspezialist Ernst Orthner. Drei Mal im Jahr organisiert der Verein Hilfseinsätze von Medizinern in Indien.

Auch die Unterbringung des Teams in Indien ist recht einfach, um Kosten zu sparen. Parasitäre Gefahren oder Lebensmittelvergiftungen sind in Indien an der Tagesordnung. Auch Dirk Thümmler hat seine Erfahrungen gemacht. „Einmal war ich während des gesamten Einsatzes ein Totalausfall“, erinnert er sich.

Ist das richtige Material vor Ort, wird gleich operiert. Weil die Aufenthaltszeit der Ärzte begrenzt ist, muss es laufen wie am Schnürchen. Ist eine OP beendet und der kleine Patient versorgt, wird der Raum gereinigt und das nächste Kind ist an der Reihe. Doch nicht alle Kinder können sofort operiert werden. „Manchmal fehlt das Material“, so Dirk Thümmler. Dann wird das Kind auf eine Warteliste gesetzt, das entsprechende Material wird daheim besorgt und das Kind wird beim nächsten Einsatz behandelt. Nach der Operation kümmert sich die Organisation Ishwar um die Nachsorge der Kinder. Finanziert werden die Einsätze ausschließlich über Sach- und Geldspenden. Um Spenden zu erhalten, halten die Ärzte unter anderem Vorträge über ihre Einsätze. Bereits mit 100 Euro kann ein Kind operiert werden.