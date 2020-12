von Martha Weishaar

Kaum ein Fest im Jahreslauf bewegt die Gemüter mehr als das Weihnachtsfest. Mitten in der Eskalationsstufe der zweiten Corona-Welle wird die Weihnacht in diesem Jahr jedoch für viele Menschen völlig anders verlaufen, als sie es von jeher gewohnt sind und sich wünschen. Vor allem große Familien müssen sich neu organisieren, um die Heilige Nacht regelkonform mit oder ohne einander zu verbringen. Diese Zeitung fragte nach, wie das praktisch gehandhabt wird.

Familie teilt sich auf

Eine ganz andere Weihnacht wird es für Florentine und Michael Rombach mit ihren Kindern Jonas, Pauline, Lorenz und Gabriel geben. Bisher feierten sie Heiligabend im „Hegi“, bei Florentines Mutter mit zwei ihrer Schwestern. Den ersten Feiertag verbrachten immer alle vier Schwestern mit ihren Familien bei Renate Stritt, nach gemeinsamem Essen im Gasthaus. Die sieben Enkel, Oma, Onkel, Tanten, Gotti und Götti – alle genossen das Zusammensein, Singen, Spielen im trauten Kreis.

Gabriel, Jonas, Pauline und Lorenz Rombach (von links) würden Weihnachten viel lieber gemeinsam mit Onkel, Tanten, Cousinen und Cousins feiern – so wie sie es in der Großfamilie kennen. | Bild: Martha Weishaar

Dieses Jahr teilt man sich auf. Zwei Schwestern feiern mit der Mutter Heiligabend, zwei den ersten Feiertag. Die Kinder sind darüber traurig. Gerne hätten sie wie immer dieses Fest in der Großfamilie begangen. „Die Regeln sind auf Familien mit zwei Kindern ausgelegt“, bedauert Florentine Rombach – bei aller Einsicht, dass das Regelwerk vernünftig ist. Vernunft war bereits in den Tagen vor Weihnachten angesagt. Denn bei aller Freude über die vorgezogenen Ferien durften ihre Kinder keine Freunde zu sich einladen. Rombachs isolieren sich seit Tagen weitestgehend – wie viele andere auch.

Feier wird nachgeholt

Zurückgezogen warten auch Marlon, Jannis und Maximilia aufs Christkind. Allzu viel ändert sich für sie und ihre Eltern nicht am Ablauf der diesjährigen Weihnacht. Tanja und Alex Bündert werden in bewährter Weise Heiligabend mit Tanjas Eltern und ihren Brüdern verbringen. Sie werden gemeinsam Raclette essen und anschließend eine Fackelwanderung vom Haus der Großeltern zum eigenen unternehmen. Dort hat das Christkind derweil die Geschenke unterm Christbaum platziert.

Manch ein Senior wird eine „Stille Nacht“ verbringen müssen. | Bild: Martha Weishaar

Am ersten Feiertag stand traditionell der Besuch bei den anderen Großeltern in Wittlekofen an, wo sich Alex‘ Geschwister mit ihren Familien trafen. Mit zwölf Kindern und zehn Erwachsenen war da immer ganz schön viel los. „Das können wir dieses Jahr nicht machen. Wir werden natürlich Oma und Opa in Wittlekofen besuchen, dabei aber vor dem Haus bleiben“, sagt Tanja Bündert. Sie hofft, dass man ein großes Familientreffen nachholen kann, wenn sich die Lage normalisiert hat. Zumal ihr Schwiegervater im Januar noch seinen 70. Geburtstag feiern wollte.

Freiwillige Quarantäne

Auch Ingeborg und Meinrad Götz kennen nichts anderes, als Weihnachten im Kreis ihrer großen Familie zu feiern. Dieses Jahr jedoch teilen sich ihre fünf Kinder auf. Sohn David war mit Frau und Kind bereits zu Nikolaus aus Berlin angereist. Weihnachten verbringt er nun dort mit der Familie seiner Frau. Tochter Miriam, die ebenfalls in Berlin lebt, wird mit ihrem Lebensgefährten nach Bonndorf kommen. Allerdings erlegten sie sich zuvor eine freiwillige Quarantäne auf und unterziehen sich einem Schnelltest.

Der älteste Sohn Tobias ist Arzt, er wird jedoch nicht nach Hause kommen. Er ließ sich über Weihnachten zum Dienst einteilen, damit Kollegen, die Kinder haben, bei ihren Familien sein können. Die jüngsten Söhne, Simeon und Lukas, leben noch im Elternhaus. „Es ist verrückt, was man alles berücksichtigen muss, mit Quarantäne und Schnelltests. Aber jeder sollte in dieser Situation selber den Kopf einschalten und Verantwortung übernehmen“, bringt Ingeborg Götz ihr Unverständnis über diejenigen zum Ausdruck, die Vorschriften ignorieren und alles, was erlaubt ist, aus- oder sogar überreizen.

Stille Nacht für Senioren

Entspannt sehen Alfons und Monika Woll dem Weihnachtsfest entgegen. Freilich werden ihre fünf Kinder, deren Partner, die elf Enkel und sechs Urenkel sich nicht gleichzeitig treffen können. Doch die Beiden werden nicht allein sein. „Es geht auch mit weniger und kann trotzdem schön sein“, zeigt sich Alfons Woll zuversichtlich, setzt sich an seinen Flügel und spielt „Ihr Kinderlein kommet“. Mit 84 Jahren nimmt man eben manches gelassener.

Alfons Woll nimmt die Einschränkungen gelassen, setzt sich an seinen Flügel und gibt „Ihr Kinderlein kommet“ zum Besten. | Bild: Martha Weishaar

Die Weihnacht dürfte in diesem Jahr für viele Senioren tatsächlich eine „Stille Nacht“ werden. Bleibt ihnen zu wünschen, dass es keine einsame wird und die Gelassenheit obsiegt.