Ständig sind wir aufgefordert, im Internet andere zu bewerten. Und machen fleißig davon Gebrauch. Längst gibt es dutzende Portale, auf denen wir beispielsweise die Qualität unseres Zahnarzts, des Brummi-Fahrers im Stau vor uns, der Ferienwohnung aus dem letzten Urlaub mit Punkten, Sternen oder Schulnoten dokumentieren können.

Die Mutter aller Bewertungsportale ist Google-Maps. Hier kann jeder mit einem bis fünf Sternen und einem Kommentar andere wissen lassen, wie es war beim Restaurant-Besuch, beim Optiker oder in der Autowerkstatt. Oder im Rathaus.

Natürlich werden auch öffentliche Einrichtungen bewertet. Und wie? Mal sind diese Rezensionen erhellend, mal irreführend und mal auch zum Schmunzeln, wie diese Beispiele aus dem Landkreis Waldshut zeigen.

Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen: 3,1 Sterne, 26 Rezensionen

3,1 Stern für die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen. | Bild: Screenshot Markus Vonberg

Schimpfen über Verwaltung und Beamte ist Volkssport. Schon deshalb ist es kaum verwunderlich, dass die Stadtverwaltung von Waldshut-Tiengen mit nur 3,1 von 5 möglichen Sternen bewertet ist.

Mit dafür verantwortlich ist Bea Plouda, der es vor vier Jahren im Waldshuter Rathaus überhaupt nicht gefallen hat. Oder war sie gar nicht im Rathaus? Sie schrieb: „heute sehr schlechter Service über Mittag. Unfreundlich und überhörbar gelästert über Gäste die tatsächlich 30 Minuten aufs bezahlen gewartet haben“.

Wo immer auch Bea Plouda sich aufgehalten haben mag – die Zeche dafür zahlt bis heute in Form ihrer schlechten Google-Bewertung die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen. Richtig gut bei der Waldshut-Tiengener Stadtverwaltung laut Bea Plouda: „Essen Top“.

Landratsamt Waldshut: 3,4 Sterne, 64 Berichte

3,4 Sterne geben Google-Nutzer dem Landratsamt. | Bild: Screenshot Markus Vonberg

Nur ein wenig besser als das Rathaus ist in Waldshut-Tiengen mit 3,4 Sternen das Landratsamt bewertet. Dabei hat vor vier Jahren Teimuraz Javoevi mit fünf Sternen das maximal mögliche zu dessen Reputation beigetragen.

Das Urteil wiegt umso mehr, weil es sich bei ihm um einen so genannten Local Guide handelt. Javoevi hat auf Google-Maps schon 90 Rezensionen verfasst, seinem Urteil misst Google deshalb besonderes Gewicht zu.

Nicht zur Kenntnis genommen hat Google aber die eigenwillige Begründung für die fünf Sterne: „Befindet sich neben der psychiatrischen Klinik. Die beiden Institutionen scheinen sich zu ergänzen.“

Amtsgericht Waldshut-Tiengen: 2,4 Sterne, 7 Berichte

Bei den sieben Google-Bewertern eher weniger beliebt ist das Amtsgericht Waldshut-Tiengen. | Bild: Screenshot Markus Vonberg

Schlimmer geht immer. Das zeigen die 2,4 Sterne, mit denen die Google-Maps-Nutzer das Amtsgericht in Waldshut-Tiengen bewerten. Vier der sieben Urteile lauten auf die Höchststrafe von nur einem Stern.

Darunter war auch vor erst wenigen Tagen Cube Olaf. Er erweist sich als ein wahrer Richter Gnadenlos: „Einfach aus Prinzip, weil Waldshut eh keine gute Stadt ist und die Beamten hier schon 3 mal so schlecht sind eigentlich 0 Sterne geht ja leider nicht.“

KfZ-Zulassungsstelle Bad Säckingen: 4,5 Sterne, 59 Berichte

4,5 Sterne für die Zulassungsstelle in Bad Säckingen. | Bild: Screenshot Markus Vonberg

Doch es gibt auch gute Bewertungen auf Google-Maps. „Sowas habe ich auf einem Amt noch nie erlebt!!!!!!“, schrieb vor einem Jahr begeistert Karin Baumgartner über die KfZ-Zulassungsstelle Bad Säckingen.

Dabei war der Anlass ein trauriger. Auf einem Parkplatz war an ihrem Auto die Scheibe eingeschlagen und einiges entwendet worden. Den vereinbarten Termin auf der Zulassungsstelle konnte sie deshalb nicht einhalten. Über eine Stunde verspätet erschien sie kurz vor 12.30 Uhr, um einen neuen Termin festzumachen.

Dann geschah folgendes: „Die Dame sagte, wir sollen die Papiere holen, sie macht die Ummeldung der beiden Fahrzeuge noch. Ein Kollege half Ihr dabei (war kurz vor der Mittagspause). Sie machten sogar über der Öffnungszeit weiter.“ Zehn Sterne hätte Karin Baumgartner gerne dafür vergeben, es gab immerhin die maximal möglichen fünf.

Stadtverwaltung Bad Säckingen: 3,0 Sterne, 18 Berichte

3 Sterne: So wird die Bad Säckinger Stadtverwaltung bewertet. | Bild: Screenshot Markus Vonberg

Sehr viel weniger Einsatz erkennen die Google-Rezensenten im Rathaus Bad Säckingen. Zu langsam, zu unfreundlich, zu unflexibel lautet der Tenor der 18 Bewertungen.

Darunter vor einem Jahr folgende des Local Guide Christian M.: „Eigentlich ein schönes Städtchen, aber die Verwaltung so geizig wie noch nie. Finde es derzeit fürchterlich, was für Stofffetzen über die Schulhausstraße gespannt wurden. Kultur muss gepflegt werden, aber nicht so billig und heruntergekommen.“

Vielleicht sollte Christian M. mal außerhalb der Fasnacht nach Bad Säckingen kommen, dann vergäbe er möglicherweise mehr nur als einen Stern.

Polizeirevier Bad Säckingen: 3,3 Sterne, 12 Berichte

3,3 Sterne: Die Bewertung des Polizeireviers Bad Säckingen. | Bild: Screenshot Markus Vonberg

Auch bei Bewertungen liegt die Würze manchmal in der Kürze. Local Guide Nice Nahyon schrieb vor fünf Jahren über das Polizeirevier Bad Säckingen: „A.C.A.B. – ALL COPS ARE BEAUTIFUL“.

Würden sich die von ihm vergebenen fünf Sterne auch auf der Schulterklappe der von ihm gelobten Beamten finden, dürften sie sich zusätzlich über das Gehalt eines 1. Polizeihauptkommissars A13 freuen.

Stadthalle Wehr: 4,4 Sterne, 42 Berichte

4,4 Sterne für die Wehrer Stadthalle. | Bild: Screenshot Markus Vonberg

Wehrs öffentliche Einrichtungen fahren allesamt Top-Bewertungen ein. Mit 4,9 Sternen scheint die Stadtverwaltung nach Ansicht der Rezensenten nah an der Perfektion zu arbeiten. 4,7 Sterne geben sie der Mediathek und auch die Stadthalle kann mit 4,4 Sternen aufwarten.

Weil wir Journalisten sind, suchen wir aber das Haar in der Suppe und haben es auch gefunden: „Die Lüftungsanlage in der Männertoilette funktionierte nicht.“ Das schrieb Local Guide Juri Hert der Stadthalle vor drei Jahren ins Stammbuch und vergab zwei Pünktchen.

Rathaus Laufenburg: 4,5 Sterne, 20 Berichte

4,5 Sterne für das Rathaus Laufenburg. | Bild: Screenshot Markus Vonberg

Auch das Laufenburger Rathaus ist bei Google-Maps richtig gut bewertet. Mit den 4,5 Sternen ist aber mehr das pittoreske Städtle und weniger die Stadtverwaltung gemeint.

Deren Vollzugsdienst hat vor zehn Monaten Familie Thaten vergrault. Denn der Stadtsheriff hat dem vor dem Rathaus abgestellten Auto ein Knöllchen verpasst. „Touristen sind hier nicht willkommen!“, schimpfen die Thatens nun. Wäre man besser nie an diesen Ort gekommen: „Hier will man keine Besucher, gibt auch nichts Interessantes mehr zu sehen. Laufenburg ist nur noch ein altes, eingeschlafenes Dorf mit guter Anbindung zur Schweiz!“

Schule am Hochrhein Lauchringen: 4,5 Sterne, 6 Berichte

4,5 Sterne hat die Schule am Hochrhein derzeit. | Bild: Screenshot Markus Vonberg

Eigentlich würde man erwarten, dass eine Schule von Schülern ähnlich bewertet wird wie ein Gefängnis von seinen Knackis oder ein Amtsgericht von seinen Delinquenten. Doch weit gefehlt!

Die Schule am Hochrhein Lauchringen genießt bei den Google-Rezensenten mit 4,5 Sternen hohes Ansehen. Schließlich wird bekanntlich nicht für die Schule gelernt, sondern fürs Leben.

Vielleicht hat das inzwischen auch Nutzer Nisa begriffen, der noch vor zwei Jahren der Bildungseinrichtung drei Sterne gab mit der Begründung: „Geht nicht auf die Schule außer ihr wollt lustige Freunde haben... Mehr positives gibt es nichts zu sagen.“