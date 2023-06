Der 18. Juni ist ein Datum, das sich Autofahrer am Hochrhein vormerken müssen. Dann steigt nämlich wieder der diesjährige autofreie Erlebnistag Slowup zwischen Bad Säckingen und Laufenburg. Für den motorisierten Verkehr bringt die Veranstaltung einige Einschränkungen.

Erwartet werden mehrere zehntausend Teilnehmer. Teile des überörtlichen Straßennetzes stehen dann ausschließlich dem nicht-motorisierten Verkehr zur Verfügung. Wer am Hochrhein in Ost-West-Richtungen unterwegs ist, muss größere Umleitungen in Kauf nehmen. Hier wichtigsten Antworten:

1. Welche Straßen sind ist gesperrt?

Während der Veranstaltung sind die Landesstraße 154 (ehemals B 34) zwischen

Laufenburg-Ost und Bad Säckingen, aber auch die A 98 zwischen den Anschlussstellen

Laufenburg-Grunholz und Murg-Rothaus gesperrt. In Bad Säckingen beginnt die Sperrung bereits an der Eggbergkreuzung.

Motorfrei, Spaß dabei. | Bild: Michael Kessler

2. Wo sind die Umleitungen?

Der überörtliche Verkehr wird ab der Anschlussstelle Laufenburg-Grunholz und ab Bad

Säckingen über die L 151a, die L 155 und die L 152 großräumig umgeleitet. Die

Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert. Auch der Busverkehr ist betroffen: Die Buslinie 7334 Waldshut – Bad Säckingen verkehrt während der Dauer der Sperrung lediglich zwischen Waldshut und dem Bahnhof Laufenburg-Ost.

Bild: Schönlein, Ute

3. Lohnt ein Umweg über die Schweiz?

Eher nicht, denn auch dort sind für den Slowup Straßen gesperrt. Hier führt die Umleitungsstrecke von Stein und Münchwilen über Frick und Kaisten nach Laufenburg. Immerhin ist die schweizerische Autobahn von der Sperrung nicht betroffen.

4. Wann sind die Strecken gesperrt?

Die Sperrung beginnt am Sonntag, 18. Juni, um 9 Uhr. Gegen 18.30 Uhr sollte die Strecke wieder freigegeben werden.

5. Wo können Teilnehmer des Slowup parken?

Öffentliche Parkplätze stehen in begrenzter Anzahl in den Gewerbegebieten in Laufenburg, dem Laufenpark, in der Andelsbachstraße, nördlich der L 154 und im Stadtgebiet von Bad Säckingen zur Verfügung. Grundsätzlich wird aber empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Züge fahren an diesem Tag ohne Einschränkung auf der Hochrheinstrecke.

Langsamkeit ist Trumpf. | Bild: Michael Kessler

6. Was gibt es noch zu beachten?

Auf dem Kurs des Slowup gilt aus Sicherheitsgründen eine Einbahnregelung. Der Rundkurs darf deshalb nur gegen den Uhrzeigersinn befahren werden. Wem die 32 Kilometer lange Rundstrecke zu lang ist und ein Teilstück mit dem Zug zurücklegen möchte, sollte dies bei der Planung bedenken.