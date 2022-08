Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Kreistag Waldshut, Klaus Denzinger, wendet sich in einem Brief, der auch der Redaktion vorliegt, an Landrat Martin Kistler. Darin fordert er, dass die Büroarbeitsplätze im Landratsamt an zeitgemäße Arbeitsformen angepasst werden. Er schreibt: „Durch die Corona-Krise wurden mit einem Schlag neue Arbeitsformen, wie Homeoffice, auch in Behörden und Verwaltungen zur gängigen Praxis. Dass die Krise schonungslos den Mangel an Digitalisierung aufgedeckt hat, gehört auch zur geänderten Situation und hat zu vermehrten Anstrengungen im digitalen Bereich geführt.“ Denzinger meint: „Das klassische Schreibtischbüro mit Büroschränken und Papierablagemöglichkeiten gehört der Vergangenheit an“, so Denzinger.

Es führt aus: „In den letzten Jahren haben im Bereich der Büroorganisation einige vielversprechende Modellversuche zu den neuen Mischformen stattgefunden. Städte wie Hamburg und München haben gezeigt, dass auch unsere Behörden in der Lage sind, im Stil der Büroraumkonzepte moderner Technologiekonzerne zu arbeiten. Mobiles Arbeiten, Desksharing, Abbau der Papiervorgänge durch Einführung der E-Akte, klug gestaltete Gemeinschaftsräume, Open-Space-Systeme haben in diversen Pilotprojekten nicht nur zu enormen Raumeinsparungen geführt, sondern auch die Zufriedenheit des Behördenpersonals – trotz anfänglicher Skepsis – gesteigert.“

Vorbehalte wegen möglichem Lärm in Großraumbüros seien durch Konzepte, in denen Licht und Akustik einbezogen wurden, ausgeräumt worden. „Um alle datenschutzrechtlich relevanten Vorgaben einzuhalten, wäre die Aufteilung zwischen Frontoffice und Backoffice denkbar. In Backoffice-Bereichen könnten Arbeitsplätze geschaffen werden, in denen ohne Kundenkontakt das operative Tagesgeschäft erledigt wird. Kunden wiederum hätten nur Zugang zum Frontoffice-Bereich, wo kurze und schnelle Anfragen sofort erledigt werden können“, so Denzinger.

Er sagt: „Vor allem jüngere Arbeitskräfte erwarteten flexible Arbeitsplätze, die nicht mehr hierarchisch, sondern auf flacher Verwaltungsebene organisiert sind. [...] Aus diesem Grund würde eine zeitgemäße und attraktive Büroraum-Konzeption des Landratsamtes Waldshut zur Sicherung von jungen und gut ausgebildeten Arbeitskräften beitragen. Ein modernes und innovatives Erscheinungsbild der Räumlichkeiten führt dazu, dass das Landratsamt Waldshut auf dem ‚Behördenmarkt‘ von den Arbeitnehmern eher wahrgenommen wird; insoweit wäre dies ein wichtiger Schritt im Konkurrenzkampf um die besten Fachkräfte.“

Vor dem Bau eines neuen Landratsamts-Gebäudes und der weiteren Modernisierung des alten müsse der Raumbedarf analysiert werden. „Wenn in einem Multispace-System wesentlich mehr Personen in einem Gebäude untergebracht werden können als im traditionellen Büroschachtel-System, so wird dies auch gravierende Folgen für die benötigten Flächen haben und sich damit auf die Baukosten auswirken“, so Denzinger. Er bittet um eine baldige Behandlung des Themas im zuständigen Ausschuss des Kreistags.