Das erste Marktplatzkonzert der kommenden Stimmen-Ausgabe ist bestätigt. Mick Hucknall und seine Band Simply Red setzen im Sommer 2023 ihre Europatournee fort und machen am Sonntag, 16. Juli, Station auf dem Lörracher Marktplatz. Dies teilte der Burghof Lörrach als Veranstalter mit. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 11. November 2022.

Mick Hucknall und Simply Red verbindet eine mittlerweile knapp 40-jährige Bandgeschichte, eine Vielzahl von Top-20-Hits wie „Holding Back The Years“, „The Right Thing“, „Fairground“ oder „Money‘s Too Tight (To Mention)“ sowie mehr als 100 Single- und Album-Charterfolge.

„Kaum eine andere Band hat einen derart emotionalen Soundtrack der 1980er, 1990er und 2000er geschaffen und sich damit eine weltumspannende Fangemeinde erspielt“, schreibt der Burghof Lörrach in einer Mitteilung über Simply Red.

Die Band freut sich auf die Tour

Beim Stimmen-Festival Lörrach darf sich das Publikum auf den perfekten Mix aus Soul, Funk und Reggae ebenso freuen wie auf die Greatest Hits mit dem unvergleichlichen Groove, kündigt der Burghof an und zitiert Mick Hucknall: „Wir freuen uns darauf, im nächsten Sommer erneut für unser Publikum zu performen. Die Tour ist ein einziger Groove.“

Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 11. November 2022. Tickets werden im Kartenhaus im Burghof Lörrach erhältlich sein, außerdem an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen und online. (sk)