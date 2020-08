Menschen, die ein existenzbedrohendes Ereignis, etwa eine Naturkatastrophe oder einen Unfall überlebt haben, leiden oft länger an den psychischen Auswirkungen, als an den rein körperlichen Verletzungen. Die so genannte Posttraumatische Belastungsstörung ist eine Diagnose, die in diesem Zusammenhang des Öfteren genannt wird. „Dieses Krankheitsbild kann sich auf vielfältige Art und Weise zeigen“, erklärt Dr. med. Andreas Jähne. Er ergänzt: „Selbst dann, wenn man keine bewussten Erinnerungen mehr an den Vorfall hat.“

Erlebnis wird unterbewusst abgespeichert

Dieser umgangssprachliche „Filmriss“ sei vor allem nach schweren Unfällen und wenn es zu Kopfverletzungen gekommen ist, zu beobachten. Die Erinnerungen sind komplett weg. „Doch das Unterbewusstsein ist während des Vorfalls nach wie vor aktiv und zeichnet die Ereignisse auf. Und das wiederum kann sich dann auf das Bewusstsein auswirken, beispielsweise, wenn plötzlich Ängste oder Reaktionen auftreten, für die es zunächst keine Erklärung zu geben scheint“, so Jähne.

Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Jähne, Ärztlicher Direktor der Oberberg Fachklinik Rhein-Jura in Bad Säckingen. | Bild: www.oberbergklinken.de / Fotograf: Wolfgang Stahr

Dadurch, dass der Körper die Eindrücke, Bilder, Töne und Empfindungen unverarbeitet und ohne Bewertung abspeichert, würden dann solche „Nachhallzustände“ auftreten, die auf den ersten Blick unerklärlich erscheinen. „Das können Schreckhaftigkeit, Ängste, Panikattacken, aber auch tatsächlich empfundene körperliche Schmerzen sein. Sogenannte „Flashbacks“ schließen alle Sinnesmodalitäten ein und bezeichnen im Grunde ein Wiedererleben der Unfallsituation. Die Symptome treten in Situationen auf, in denen das Gedächtnis einen Bezug zu den unbewussten Erlebnissen herstellt“, so Jähne. Menschen können dann bestimmte Situationen, Geräusche oder auch Gerüche nicht mehr ertragen.

Zur Person Privatdozent Dr. med. Andreas Jähne ist seit August 2015 Ärztlicher Direktor der Oberberg Fachklinik Rhein-Jura, eine private Akutklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Bad Säckingen. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und unter anderem zertifizierter Therapeut für Kognitive Verhaltenstherapie (CBT), Schematherapie (SFT), motivierende Gesprächsführung und alkoholismusspezifische Psychotherapie (ASP). Sein Studium der Humanmedizin absolvierte er an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Nach Abschluss seiner Habilitationsschrift verlieh ihm die Universität Freiburg 2018 die Lehrberechtigung für das Fach Psychiatrie und Psychotherapie.

Dass vergangene Erlebnisse beschränkende Auswirkungen auf das Leben haben, sei nicht selten. Rund zwei bis drei Prozent der Bevölkerung seien laut Schätzungen betroffen, wie Jähne erklärt: „Es ist eine relativ normale Reaktion auf ein außerordentlich bedrohendes Ereignis.“

Auswirkungen sind individuell

Vor allem nach Verkehrsunfällen, in unserem Lebensumfeld die meist verbreiteten Auslöser, würden viele Menschen unter psychischen Belastungen leiden. Wie stark sich solche Ereignisse auf die Psyche auswirken, sei allerdings sehr individuell. Besonders gefährdet seien Menschen, die körperlichem oder sexuellem Missbrauch ausgesetzt sind und die bedrohlichen Ereignisse mehrfach und andauernd durchleben müssen. Wichtig sei es, rechtzeitig auf diese Nachwirkungen, zu denen auch das Vermeiden angsteinflößender Situationen gehört, zu reagieren und sie zu therapieren, hebt Jähne hervor: „Dauert der einschränkende Zustand mehr als sechs Monate, dann besteht die Gefahr, dass sich eine chronische Posttraumatische Belastungsstörung manifestiert.“

Bleiben körperliche Einschränkungen in Folge eines Unfalls zurück, dann sei es meist noch schwieriger für ein Opfer, mit der lebensbedrohlichen Erfahrung zurechtzukommen. Trauer und Wut gehörten zu den frühen Phasen der Bewältigung, in denen es gelte, sich in einem neuen Leben zurechtzufinden. Und nicht nur Unfallopfer, auch Rettungskräfte und Unfallverursacher hätten häufig Schwierigkeiten, das Geschehene zu verarbeiten. „Hier trägt dann oft das Gerichtsverfahren dazu bei, den Unfall aufzuarbeiten und sich bewusst damit auseinanderzusetzen.“

