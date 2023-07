Sie räumten Trümmer weg, stellten die Stromversorgung wieder her, retteten Menschenleben oder spendeten in schweren Stunden Trost: Bereits wenige Stunden nach der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal in Rheinland-Pfalz reisten auch Hilfskräfte aus den Landkreisen Waldshut und Lörrach in die Hochwasserregion und packten mit an. Für diesen Einsatz wurden 66 Helfer aus beiden Landkreises mit der Fluthilfemedaille 2021 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Die Fluthilfemedaille Das Land Rheinland-Pfalz verleiht die Fluthilfemedaille 2021 rund 43.000 Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz und dem Bundesgebiet. In Baden-Württemberg werden die Medaillen von den Regierungspräsidien und den Landratsämtern übergeben. In den Veranstaltungen werden diejenigen Einsatzkräfte geehrt, die über das Land Baden-Württemberg im Rahmen des Bevölkerungsschutzes durch das Land Rheinland-Pfalz angefordert worden waren. Neben der Medaille erhalten die Einsatzkräfte auch eine Urkunde sowie eine Dankeskarte von Innenminister Thomas Strobl.

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und die Landräte Marion Dammann (Lörrach) und Martin Kistler dankten bei der Übergabe am Montag auf dem Campus Rheinfelden für das Engagement und den beispiellosen Einsatz, informieren die beiden Landkreise in einer gemeinsamen Mitteilung.

Zudem rief Film die Katastrophe noch einmal in Erinnerung. Tobias Förster, Kommandant der Feuerwehr Bad Säckingen erzählte vom Einsatz seines Teams, von eindrücklichen Momenten und wie das Ereignis auch nachträglich prägt.

Wer wurde geehrt?

Aus dem Landkreis Lörrach wurden 28 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Schopfheim und Weil am Rhein sowie des DRK-Kreisverband Lörrach geehrt. Aus dem Landkreis Waldshut waren 38 Mitglieder der DRK-Kreisverbände Säckingen und Waldshut sowie der Feuerwehren Albbruck, Bad Säckingen, Höchenschwand, Laufenburg, St. Blasien, Waldshut-Tiengen und Wehr ausgezeichnet. Weitere Helfer aus beiden Landkreisen, unter anderem von der Bergwacht Schwarzwald, wurden bereits in Stuttgart und Freiburg geehrt. Sie alle waren laut Mitteilung im Juli 2021 über den Bevölkerungsschutz des Landes Baden-Württemberg angefordert und in den Einsatz nach Rheinland-Pfalz geschickt worden.

Wie wurde geehrt?

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer dankte den Helfern für ihren schnellen und solidarischen Einsatz im Nachbarland: „Dank Ihnen konnte mit vereinten Kräften diese verheerende Katastrophe bewältigt werden. Sie haben unermüdlich Leben gerettet, Not gelindert und Schäden beseitigt. Inmitten der widrigsten Umstände waren Sie Tag und Nacht im Einsatz. Für diese herausragende Leistung gebührt Ihnen der höchste Respekt und Anerkennung“, wird die Regierungspräsidentin in der Mitteilung zitiert.

Bild: Landratsamt Lörrach

Landrätin Dammann hob hervor, dass die Einsatzkräfte mit Mut und Entschlossenheit gehandelt hätten, um anderen zu helfen. Sie hätten den Menschen vor Ort auch Hoffnung geschenkt und ihnen inmitten des Chaos Stabilität gegeben. „Jede und jeder von Ihnen inspiriert durch Einsatz, Engagement und Beharrlichkeit und ist anderen ein Vorbild“, hob die Lörracher Landrätin hervor. Das Ereignis habe auch gezeigt, dass in Notsituationen auf die Einsatzkräfte und Blaulichtorganisationen Verlass sei.

Landrat Martin Kistler fügte hinzu: „Die Einsatzkräfte, die wir mit der Fluthilfemedaille auszeichnen, haben vielen Menschen das Leben gerettet und in den Stunden größter Not neue Hoffnung geschenkt. Unter schwierigsten Bedingung haben sie teilweise bis zur Erschöpfung Herausragendes vollbracht und damit Menschlichkeit und Solidarität gezeigt. Den Helfern gebührt im höchsten Maße unser Respekt, Dank und Anerkennung.“

Welche Konsequenzen wurden aus der Flutkatastrophe gezogen?

Die Ereignisse im Ahrtal seien laut Regierungspräsidentin für die Katastrophenschutzbehörden im Regierungsbezirk Freiburg Anlass gewesen, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen. Unter Federführung des RP sei das Konzept der kreisübergreifenden Hilfeleistung weiterentwickelt und in der Praxis bereits erfolgreich geübt worden. Für die Zukunft sehe man sich somit gut aufgestellt, so Schäfer.