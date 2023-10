Willkommen heißen und informieren sind die Grundpfeiler eines besonderen Angebots des Landkreises Waldshut. Zehn Jahre sind ehrenamtliche Familienbesucherinnen schon unterwegs, um neue Erdenbürger im Namen des Landkreises und ihrer jeweiligen Heimatkommunen willkommen zu heißen und Eltern in Gesprächen und mit Flyern über Beratungs- und Unterstützungsangebote zu informieren.

Der Start der neuen Erdenbürger ins Leben soll möglichst gut verlaufen und Eltern Anlaufstellen kennen, wo ihnen bei Anliegen, Herausforderungen und Problemen weitergeholfen wird. Beispielsweise wenn sie eine Krabbelgruppe oder einen Krippenplatz für ihr Kind suchen, es gesundheitliche Probleme hat, finanzielle Notlagen oder sonstige Belastungen vorliegen.

Zehn Jahre Familienbesuche: Landrat Martin Kistler (von links), Koordinatorin Stefanie Zuern, Referentin Ute Ziegenhain von der Universität Ulm und Ulrich Friedlmeier, Sozialdezernet Landkreis Waldshut, freuen sich, dass das Angebot gut angenommen wird. | Bild: Ursula Freudig

Am Montagabend wurde der runde Geburtstag des Angebots mit einem Empfang, einer Ausstellung und einem Vortrag in der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut gefeiert. Neben einem Großteil der Familienbesucherinnen, waren Bürgermeister verschiedener Gemeinden und Mitarbeiter des Landratsamtes anwesend.

Landrat Martin Kistler dankte den Ehrenamtlichen und würdigte das Angebot als Erfolgsgeschichte, als Investition in die Zukunft. „Der Grundgedanke ist, Eltern in ihren Erziehungskompetenzen zu stärken und Orientierung und Hilfe anzubieten“, sagte er. Referentin Ute Ziegenhain zeichnete den langen Weg der „Frühen Hilfen“ nach, die ihren Ursprung in tragischen Kinderschutzfällen hätten und auf Prävention setzen würden.

50 Familienbesucherinnen sind unterwegs

Rund 50 Familienbesucherinnen sind unterwegs. Je nach Einwohnerzahl, besuchen eine oder mehrere in mittlerweile 20 teilnehmenden Gemeinden Eltern mit Neugeborenen. Ihr Besuch wird von den Gemeinden für die nächste Zeit angekündigt, Eltern, die ihn nicht wollen, melden sich. Das Angebot kommt nach Aussage des Landratsamtes gut an.

Gepackt werden die gelben Willkommens- und Infostoffbeutel von der Lebenshilfe Südschwarzwald. Neben den Flyern enthalten sie Geschenke des Landkreises und der Gemeinden wie flauschige Handtücher, Spielzeug, Lätzchen, Kinderbücher oder Kissen.

Auskünfte über die Aktion

Auskünfte über die Aktion und allgemein „Frühe Hilfen“ gibt beim Landratsamt Waldshut Stefanie Zürn von der Koordinations- und Vermittlungsstelle „Frühe Hilfe“ – Abteilung Jugend, Bildung, Prävention. Zu erreichen ist sie unter der Telefonnummer 07751-864345 und der E-Mail Adresse Stefanie.Zuern@landkreis-waldshut.de Weitere Informationen im Internet unter www.landkreis-waldshut.de und www.waldshut.familien-plus.de