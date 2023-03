Adipositas ist eine Krankheit, die erst 2021 als solches anerkannt worden ist. Der 4. März ist der weltweite Adipositastag, der darauf aufmerksam machen soll.

Rund 17 Millionen sind alleine in Deutschland von Adipositas betroffen, rund 800 Millionen Menschen sind es weltweit. Zwei Millionen Menschen sterben an den Folgen der Krankheit.

In Rheinfelden hat Nicole Eschbach aus Wehr 2014 die Adipositas-Selbsthilfegruppe Hochrhein gegründet, die von Menschen vom gesamten Hochrhein besucht wird.

Die Selbsthilfegruppe 2014 hat Nicole Eschbach die Adipositas-Selbsthilfegruppe gegründet. Jeden dritten Montag im Monat treffen sich die Mitglieder in Rheinfelden-Karsau. Dort werden gemeinsame Erfahrungen ausgetauscht, gemeinsam Sport getrieben oder es gibt Vorträge. Antonio Monaco unterstützt die Ernährungsberatung.

Nicole Eschbach war selbst übergewichtig und hat sich 2014 am Magen operieren lassen. Seither hat sie ihr Gewicht von 148 Kilogramm halbiert.

Gemeinsam mit Antonio Monaco, der ebenfalls am Magen operiert ist, möchte Nicole Eschbach übergewichtigen Menschen, die sich auch operieren lassen möchten, Mut machen und Hilfe für die Zeit danach anbieten. Sie kämpfen aber auch um die Akzeptanz von Übergewichtigen im Alltag.

Das Café nach den Stühlen ausgesucht

Mitleidige oder hämische Blicke kennt Nicole Eschbach zu genüge. „Wenn ich früher ein Café besuchen wollte, habe ich es nach den Stühlen ausgesucht. Zarte Stühle oder Stühle mit Armlehnen kamen nicht in Frage“, sagt sie.

„Ständig war ich mitleidigen oder hämischen Blicken ausgesetzt, wenn ich vielleicht einmal ein Eis in der Öffentlichkeit gegessen hatte.“ Spazierwege hat sie danach ausgesucht, wo sie nur wenigen Leuten begegnet.

Außerdem war sie nur in der Lage, zwei Stunden pro Tag zu arbeiten. „Mir ist einfach die Puste ausgegangen“, so Nicole Eschbach weiter.

„Alles war stets mit Schmerzen verbunden und hat mich viel Überwindung gekostet. Ich wurde quasi täglich dafür bestraft, dass ich dick war.“ Nicole Eschbach, Adipositas-Selbsthilfegruppe

Wer Antonio Monaco mit seinen durchtrainierten Körper und muskulösen Armen heute sieht, kann sich kaum vorstellen, dass er bis vor zwei Jahren noch 160 Kilogramm gewogen hatte. „Ich war immer schon sportlich, trotz meiner Leibesfülle“, sagt er. „Mein Umfeld hat immer wieder gestaunt, dass ich trotz des vielen Sports so dick war.“

Mit Essen auf Stress reagieren

Während Antonio Monaco immer schon mehr Gewicht mit sich herumgetragen hatte als andere Kinder, war Nicole Eschbach bis zur Grundschule normalgewichtig. Dann hat sie begonnen bei Stress und negativen Erfahrungen während der Kindheit und Jugendzeit, mit Essen zu reagieren.

Sie nahm immer mehr zu. Unterschiedliche Diäten brachten keinen Erfolg. „Ich habe meinen Stoffwechsel ruiniert und Essstörungen entwickelt“, erzählt sie. Vier Jahre lang trug sie sich mit dem Gedanken einer Magenoperation. Doch die Angst vor Komplikationen war viel zu groß.

Erst durch eine Freundin, die sich einer Magenoperation unterzogen und dadurch viel Gewicht verloren hatte, fasste sie Mut und nahm Kontakt mit dem Adipositaszentrum des Universitätsklinikums Freiburg auf. 2014 wurde sie operiert und hat ihr Gewicht inzwischen halbiert.

Goran Marjanovic, Leiter des Zentrums für Adipositas und Metabolische Chirurgie im Adipositaszentrum der Uniklinik Freiburg in Bad Krozingen, beantwortet Frage zum Thema. Ab wann gilt ein Mensch eigentlich als übergewichtig? Von Übergewicht sprechen wir ab einem BMI von 25 bis 30. Ab 30 wird das Übergewicht gefährlich, so dass man BMI-Werte über 30 auch Adipositas nennt und alles, was höher ist, ist adipös. Jeder zweite in Deutschland ist übergewichtig und jeder Vierte ist adipös. Ab einem BMI 35 mit relevanten Nebenerkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes oder Gelenkbeschwerden kann operiert werden. Ein BMI über 40 ist so hoch, dass keine Nebenerkrankungen vorliegen müssen, um eine gewichtsreduzierende Operation durchführen zu können. Wie wichtig ist es, dass Adipositas endlich als Krankheit anerkannt worden ist? Es ist wichtig und gut, dass Adipositas endlich als eine chronische Erkrankung anerkannt worden ist. Folgeerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Fettleber oder schlechtes Schlafen sind Krankheiten, die mit der Adipositas einhergehen und werden jede für sich behandelt. Dabei ist es viel wichtiger, die ursächliche Krankheit Adipositas zu behandeln. Und genau dafür ist die Anerkennung als eigenständige Erkrankung extrem wichtig. Was kann dazu führen, dass Menschen übergewichtig sind? Dieses Stigma, du bist selbst schuld, muss weg. Jeder Mensch mit Übergewicht hat seine Geschichte und das hat sicher nicht alleine damit zu tun, dass zu viel oder falsch gegessen wird. Die genetische Komponente spielt eine große Rolle. Umweltfaktoren wie zum Beispiel körperlicher und seelischer Missbrauch oder individuelle Schicksalsschläge können ebenfalls Gründe sein. Darum ist gerade bei der Therapie von Kindern und Jugendlichen auch eine Familientherapie notwendig. Werden alle Menschen mit Übergewicht automatisch operiert? Nicht jeder Patient, der zu mir kommt, wird auch operiert. Letztendlich sind es rund 50 Prozent der Menschen, die zu mir kommen. Eine psychologische Betreuung, Bewegung soweit möglich und eine Ernährungsberatung sind wichtige Aspekte und werden im Vorfeld immer durchgeführt. Schlägt die Therapie an und der Patient verliert Gewicht, ist keine OP notwendig. Auch nach einer Magenverkleinerung müssen die Patienten an sich arbeiten, sich beobachten und vor allem auf die Ernährung achten und Sport treiben. Wer trägt die Kosten der Operation? Früher mussten wir trotz Leitlinien gerechter Vorbehandlung jeden einzelnen Patienten bei der Krankenkasse vorstellen und den Fall darstellen. Das hat sich zum Glück geändert. Die Operation selbst übernimmt die Krankenkasse, die konservative Behandlung davor wird durch die Adipositaszentren geleitet. Der Patient ist operiert und nimmt ab. Und damit sind alle Probleme gelöst? Nein, das darf man auf keinen Fall denken. Eine chronische Erkrankung bedarf einer Langzeittherapie und Zaubermittel gibt es nicht. Die Patienten dürfen nicht glauben, dass eine OP alle Probleme löst. Aber in den meisten Fällen sind die Menschen, die zu mir kommen, gut informiert und fokussiert. Sie wissen, was auf sie zukommt und dass sie auch nach einer OP an sich arbeiten müssen.

Privatdozent Professor Dr. Goran Marjanovic ist der Leiter des Zentrums für Adipositas und Metabolische Chirurgie im Adipositaszentrum in Bad Krozingen. | Bild: Susanne Eschbach

Ein neues Leben nach der Magenverkleinerung

„Ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen“, sagt sie heute. Bereits einige Wochen nach ihrer Schlauchmagenoperation konnte sie die Blutdrucksenker absetzen.

„Mit jedem Kilo weniger wurde ich beweglicher und hatte mehr Kondition“, sagt sie. Auch das Selbstwertgefühl verbesserte sich. „Ich habe wieder Freude an Bewegung und gehe gerne unter Leute.“

Beruflich hat sie sich neu orientiert und arbeitet inzwischen wieder Vollzeit. Jedoch: „Auch wenn ich 70 Kilogramm Gewicht verloren habe und normalgewichtig bin, bezeichne ich mich als „trockene Adipöse.“

Durch die bariatrische Operation erhielt sie zwar die Chance, schnell und viel Gewicht zu verlieren, aber es ist kein Selbstläufer. „Man muss selbst etwas dazu beitragen, um sein Wohlfühlgewicht zu erreichen und zu halten.“

Lebenslange Umstellung notwendig

Es bedarf einer lebenslangen Umstellung, was Ernährung und Bewegung betrifft. „Ich verfalle heute noch in alte Verhaltensmuster.“ Immer wieder muss sie gegensteuern und sich bewusst machen, welcher schwerer Weg hinter ihr liege. Denn würde sie den alten Verhaltensmustern nachgeben, mehr und das Falsche essen, kann sie trotz der Operation wieder ihr altes Gewicht erreichen.

„Darum ist es ganz wichtig, sich intensiv mit dem Thema Ernährung auseinander zu setzen“, erklärt Antonio Monaco.