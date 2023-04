Der Fahndungsaufruf auf der Internetseite der Polizei ist verschwunden. Ist der Mann, der im September 2022 ein Mädchen im Laguna Badeland sexuell missbraucht haben soll, nun gefasst?

„Nein, so ist es nicht, es wird weiter ermittelt“, erklärt Thomas Batzel, Polizeisprecher für den Kreis Lörrach auf Nachfrage des SÜDKURIER. Im Moment verfolgen die Beamten mindestens eine Spur, die ins Ausland führt. „Im Dreiländereck ist das nicht ungewöhnlich, aber es ist dafür ein Amtshilfegesuch nötig“, sagt Batzel.

Was war im Laguna Badeland geschehen?

Der Übergriff auf das Mädchen erschütterte im Oktober 2022 die Menschen in der Region: Ein Mann hatte das Kind auf der Wildwasserrutsche des beliebten Freizeitbades in Weil am Rhein sexuell missbraucht.

Einen Monat nacht der Tat wandten sich Staatsanwaltschaft und Polizei an die Öffentlichkeit: Der Mann am Samstag, 3. September 2022, in der Zeit zwischen 15.30 und 16 Uhr im Bereich der blauen Rutschbahn das Mädchen sexuell missbraucht haben.

Öffentlicher Fahndungsaufruf

Die Ermittler veröffentlichten daraufhin einen Fahndungsaufruf mit dem Bild des mutmaßlichen Täters, die die Überwachungskameras im Schwimmbad aufgenommen hatten.

Den SÜDKURIER-Bericht vom Oktober 2022 mit der Beschreibung des gesuchten Mannes können Sie hier nachlesen.

Nach dem öffentlichen Fahndungsaufruf im Internet sowie mit Aushängen, beispielsweise auch direkt im Laguna Badeland, seien zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen.

Warum wurde die Fahndung erst einen Monat nach der Tat veröffentlicht? Polizeisprecher Batzel erklärte im Oktober 2022 dazu: „Zunächst wird ermittelt. Wenn die laufenden Ermittlungen wenig Aussicht auf Erfolg versprechen, haben wir die Möglichkeit dieser Öffentlichkeitsfahndung.“ Dazu müsse, anders als bei einer Vermisstenanzeige, ein Beschluss des Amtsgerichts vorliegen. Weil es das Strafrecht betreffe.

Die meisten seien laut Sprecher Batzel mittlerweile abgearbeitet. Allerdings bislang ohne Fahndungserfolg. Nun wird im benachbarten Ausland – ob es die Schweiz oder Frankreich sind, ließ der Sprecher offen – also weiterermittelt.

Warum ist der Fahndungsaufruf im Internet gelöscht?

„Dies war eine Maßnahme in Absprache mit dem Landeskriminalamt“, so Batzel und dies sei „nicht ungewöhnlich nach sechs Monaten“.

