Opfer von Straftaten fühlen sich oft allein gelassen. Einer, der Betroffenen hilft, ist der Weiße Ring. Allein im vergangenen Jahr wurden die zwölf Mitarbeiter der Außenstelle Waldshut-Tiengen bei 60 Vorgängen kontaktiert – 20 mehr als noch im Jahr 2020.

Siegfried Elis, Leiter der Außenstelle Waldshut-Tiengen des Weißen Rings. (Archivbild) | Bild: Martin, Uthe

Siegfried Elis, Leiter der Außenstelle des Weißen Rings Waldshut-Tiengen, der für den gesamten Landkreis zuständig ist: „Im Jahr 2021 waren wieder viele Menschen im Kreis Waldshut froh, dass es eine Einrichtung wie den Weißen Ring gibt. Dabei hatten wir immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen, auch dann, wenn sie keine Opfer im Sinne der Satzungen des Weißen Rings waren.“

Weißer Ring Der Bundesverband Weißer Ring wurde 1976 gegründet. Mit rund 44.000 Mitgliedern ist der Weiße Ring Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität. Bundesweit gibt es 18 Landesverbände mit bundesweit rund 400 Außenstellen und rund 2.900 professionell ausgebildeten, ehrenamtlichen Helfern. Der Weiße Ring finanziert sich aus Mitgliedsbeiträge, Spenden, Nachlässen sowie Geldbußen, die von Gerichten und Staatsanwaltschaften verhängt werden.

Außergewöhnliches Jahr

Der pensionierte Kripobeamte weiter: „In diesem doch sehr außergewöhnlichen Jahr konnten wir neben einer Zunahme bei der häuslichen auch eine der sexuellen Gewalt feststellen. Inwiefern sich die Corona-Pandemie und der Lockdown darauf ausgewirkt haben, können wir nicht genau sagen. Allerdings gibt es Großstädte wie Stuttgart, in denen es wohl aufgrund der Pandemie eine signifikante Zunahmen gegeben hat, was wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass es dort mehr Wohnsiedlungen gibt, als im ländlichen Kreis Waldshut. „

Sexualdelikte und häusliche Gewalt

Die meisten der Opfer, die sich 2021 im Landkreis an den Weißen Ring gewandt haben, seien laut Elis Opfer von Sexualdelikten (35 Prozent) und häuslicher Gewalt (17 Prozent) gewesen.

Das Spektrum der Opferhilfe im Landkreis Waldshut erstreckte sich aber auf viele Bereiche: Körperverletzung, Betrug, Raub und Bedrohung. Zudem haben Mitarbeiter des Weißen Rings auch Opfer bei Gerichtsprozessen begleitet. „Auch bei denen, die außerhalb des Landkreis liegen wie Lörrach und Konstanz“, informiert Elis. „So haben die Mitarbeiter 2021 nicht nur tausende Stunden in die Opferarbeit investiert, sondern sind auch etliche Kilometer gefahren.“

Das sagt die Polizei

Wie hoch die Fallzahlen bei Sexualdelikten und häuslicher Gewalt im Landkreis Waldshut 2021 genau waren, dazu gibt es derzeit noch keine Zahlen. Die werden erst im März in der Kriminalstatistik der Polizei veröffentlicht. Mathias Albicker, Pressesprecher der Polizei in Waldshut-Tiengen: „Aber es ist abzusehen, dass wir den Höchststand von 2020 nicht erreichen werden.“

So gab es 2020 im Bereich Partnergewalt (häusliche Gewalt) 184 Fälle, 2019 waren es noch 165 Fälle. Bei den Sexualdelikten wurden 2020 insgesamt 251 gemeldet, 2019 waren es 237. Weil bei vielen Delikten in diesen Bereichen aber keine Polizei involviert ist, wird die Dunkelziffer höher liegen.

Kontakt Weißer Ring Siegfried Elis, Leiter der Außenstelle des Weißen Rings in Waldshut-Tiengen, Telefon 0151/55164732. Kontakt ist auch per E-Mail möglich (waldshut-tiengen@mail.weisser-ring.de).

Unterstützung bei Kontakt mit Rechtsanwälten und Psychologen

Der Weiße Ring ebnet auch den Weg zu einem Kontakt zu einem Rechtsbeistand. In diesem Bereich wurden insgesamt 17 Beratungsschecks für ein kostenloses anwaltliches Erstberatungsgespräch ausgehändigt sowie drei Beratungsschecks für eine psychologische Erstberatung, informiert der Weiße Ring Waldshut-Tiengen. Allerdings seien die Wartelisten für Psychologen im Kreis lang. „In manchen Fälle versuchen unsere Mitarbeiter über ihre Kontakte zügiger einen Termin zu bekommen, was aber leider auch nicht immer funktioniert“, so Siegfried Elis, der seit 2014 Leiter der Außenstelle ist.

„Mit etwas über 4.500 Euro konnten wir bei Opfern materielle Hilfe leisten“, so Elis weiter. So erhielten beispielsweise ein Mutter und ihr Kind 500 Euro, damit sie das Kinderzimmer neu einrichten konnten, nachdem das Kind sexuell missbraucht worden ist. „Natürlich prüfen wir den Bedarf bei den einzelnen Betroffenen“, erklärt Elis.

Präventionsarbeit

Der Weiße Ring ist aber nicht nur in der Opferhilfe tätig, sondern auch in der Kriminalprävention (sofern Corona das erlaubt). „So können unsere Referenten kostenneutral für Info-Veranstaltungen und Fachtagungen gebucht werden. Das Programm können wir entsprechend dem Anlass individuell abstimmen“, sagt Siegfried Elis.