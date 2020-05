von Sebastian Barthmes

Herr Schmidt, seit dem 16. März stehen die Autos der Fahrschulen im Kreis und im Land. Wie geht es Ihnen und Ihren Berufskollegen?

Wir dürfen nichts machen. Ich habe das Gefühl, unsere Branche wird nicht wahrgenommen. Weil wir eine schulische Einrichtung sind, bleiben wir geschlossen.

Claas Schmidt, Kreisvorsitzender Waldshut des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg | Bild: Renk Claudia

Und der Verband kann sich kein Gehör verschaffen?

Der Verband ist im regen Austausch mit dem Verkehrsministerium. Von uns kamen viele Vorschläge, vom Ministerium hören wir aber bislang nichts.

Zum Hintergrund Claas Schmidt, Fahrlehrer aus St. Blasien ist Kreisvorsitzender des Fahrlehrerverbands. Im Landkreis Waldshut gibt es circa 15 Fahrschulen, in denen insgesamt mehr als 40 Fahrlehrer tätig sind.

Wie könnte der Fahrunterricht denn Ihrer Meinung nach funktionieren?

Beim Autoführerschein müssten Fahrlehrer und Schüler Masken tragen, nach jeder Fahrstunde könnte man das Auto desinfizieren. Im Zweiradbereich sehe ich überhaupt keine Probleme, weil sowieso alles über Funk läuft und die Fahrschüler ihre eigene Ausrüstung haben, im Lastwagen sitzt man weit auseinander. Und für Taxiunternehmen gab es auch Lösungen. Natürlich fahren sie Patienten zu wichtigen Arztterminen, sie fahren aber auch andere Menschen.

Wie sieht die wirtschaftliche Situation der Fahrschulen aus?

Ich weiß, dass viele Fahrschulen im Landkreis die Soforthilfe des Landes beantragt und auch erhalten haben. Aber wir sind in der siebten Woche ohne Einnahmen. Die meisten Fahrschulen haben bis zu fünf Mitarbeiter, dazu kommen aber noch hohe Kosten für die Fahrzeuge, Versicherungen oder die Raummiete. Das Geld vom Land, das ja auch versteuert werden muss, reicht nur für wenige Wochen. Meine Mitarbeiter – das ist in anderen Fahrschulen auch so – haben zunächst Überstunden abgefeiert und alten Urlaub abgebaut und sind jetzt auch in Kurzarbeit.

Welche Auswirkungen hat die Situation auf die Fahrschüler, wie sieht es mit den Berufskraftfahrern aus?

Es gab einen Aufschub, der besuchte Theorieunterricht verfällt nicht. Auch die Fristen für die Berufskraftfahrer wurden um sechs Monate verlängert. Sie müssen alle fünf Jahre ihre Nachweise bringen, um weiter als Berufskraftfahrer arbeiten zu können. Aber viele Menschen wollen oder müssen ihren Führerschein machen. Bei vielen Arbeitsstellen, zum Beispiel im Handwerk, ist ein Autoführerschein eine entscheidende Voraussetzung. Zudem sind wir nun mal auf dem Land, die Menschen sind oft auf das Auto angewiesen. Die Zeit drängt, bei uns und anderen Fahrschulen steht das Telefon nicht mehr still.

Wenn die Fahrschulen wieder unterrichten dürfen, ist alles wieder gut?

So einfach ist das nicht. Wenn wir irgendwann wieder öffnen dürfen, wird es spannend, wie wir den Stau abarbeiten können. Denn es herrscht sowieso Fahrlehrermangel. Die Situation hilft unserer Branche also nicht unbedingt.