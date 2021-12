von sk

Der Landkreis hat seine Impfkampagne ausgeweitet. Über aktuelle Entwicklungen informiert das Landratsamt in einer Mitteilung.

Wie wurde das Angebot ausgebaut?

Inzwischen werden auch laut Landratsamt auch Impftermine für Kinder von fünf bis elf Jahren angeboten. Unter anderem wurde hierfür ein fester Impfstützpunkt in Rheinfelden eingerichtet. Ein weiterer fester Impfstützpunkt befindet sich derzeit in Maulburg im Aufbau.

Wie läuft das Impfen vor Ort?

„In guter Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Landkreis werden zudem regelmäßig Impf-Aktionen vor Ort angeboten“, informiert das Landratsamt. Die Impfaktionen vor Ort finden in einem rollierenden System statt, so dass die Menschen im Landkreis immer wieder die Möglichkeit haben, sich wohnortnah impfen zu lassen.

Wie viele Impfungen könne verabreicht werden?

Mit dem Impfstützpunkten und den Impfaktionen sei die theoretische Kapazität an täglichen Impfungen wieder nahe dem Stand der Zeit, als das Kreisimpfzentrum in Betrieb war. Begrenzt werden die tatsächlichen Impfungen in der Praxis aber immer wieder durch die Knappheit an tatsächlich gelieferten Impfstoffen.

Wie gestaltet sich das Impfen aktuell für die Teams?

Die neuen Arbeitsabläufe beim mobilen Impfen seien für den Aufbau des gesamten Impfteams, das bereits aus knapp 300 Personen bestehe, eine Herausforderung. Wie komplex die Aufgabe ist, lasse sich beispielhaft an den Impfstoffen zeigen: Zurzeit werden die zwei mRNA Impfstoffe von Moderna und Biontech verimpft – und das, nach aktuellen medizinischen Erkenntnissen, in vier verschiedenen Dosierungen. Weitere Aspekte seien zu berücksichtigen: Durch die begrenzte Lagerfähigkeit und aufgrund der Notwendigkeit, Impfstoffe zur Vervollständigung der Grundimmunisierungen nach Erstimpfung einzuplanen, werde die Komplexität des Impfstoffmanagements gesteigert, auch durch ausbleibende oder sich ändernde Lieferungen. Auch in dieser Hinsicht müssen die Impftermine so genau wie möglich geplant werden.

Ab wann ist eine Booster-Impfung möglich?

Der empfohlene Zeitraum von sechs Monaten zwischen der Zweit- und der Booster-Impfung werde von den Teams mit einer Kulanz von einem Monat interpretiert. Das bedeutet, dass Personen, bei denen die Zweitimpfung weniger als fünf Monate zurück liegt, abgewiesen werden.

Wie beurteilt Landrätin Marion Dammann die Lage?

„Auch wenn die Rahmenbedingungen häufig von Ungewissheit über Impfstofflieferungen geprägt sind, gelingt es dem Team des Landkreises in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, passgenaue Angebote vor Ort zu organisieren“, wird Landrätin Marion Dammann in der Mitteilung zitiert. Diese Unterstützung der Arztpraxen, die allein die Impfkampagne nicht schultern könnten, werde trotz einiger Herausforderungen „mit aller Kraft vorangetrieben“.