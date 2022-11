Laufenburg vor 5 Stunden

Schwiegermutter zahlt 12.000 Euro und erspart einem 39-Jährigen das Gefängnis

Mann wird per Haftbefehl gesucht, weil er über Jahre den Unterhalt nicht gezahlt hat. Am Grenzübergang in Laufenburg kommt ihm die Bundespolizei auf die Schliche. Seine Schwiegermutter übernimmt die Geldstrafe.