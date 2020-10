von sk

Zu einer Schlägerei kam es am Dienstagnachmittag um ca. 15.15 Uhr bei einer Tankstelle an der Klettgauerstraße in Neuhausen am Rheinfall. Das meldet die Kantonspolizei Schaffhausen in einer Pressemitteilung. Dabei ging eine Person nach der Schlägerei schwer verletzt zu Boden.

Hochrhein Sexueller Missbrauch: Auch in unserer Region werden jedes Jahr Kinder zu Opfern Das könnte Sie auch interessieren

Die sofort ausgerückte Polizei konnte in der Folge vor Ort einen an der Auseinandersetzung beteiligten 34-Jährigen Mann festnehmen. Der am Boden liegende 64-Jährige Mann musste mit schweren Verletzungen mittels Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden. Der genaue Hergang wird nun ermittelt.