Der Zoo Basel freut sich über weiteren Nachwuchs: Am 13. Mai erblickte das Panzernashorn-Baby Tarun das Licht der Welt. 16 Monate oder genauer 498 Tage dauerte die Schwangerschaft von Nashornkuh Quetta. Dies ist fast doppelt so lang wie bei Menschen. Vater des Jungen ist der Bulle Jaffna.

Muttertier und Kalb sind wohlauf, schreibt der Zoo Basel in einer Mitteilung. Um Quetta nach der Geburt Ruhe zu geben, blieb das Nashornhaus nach der Geburt für die Zoobesucher zunächst geschlossen. Inzwischen ist es wieder für das Publikum geöffnet, wobei zeitweise Schließungen aus Rücksicht auf das Mutter- und Jungtier vorbehalten bleiben.

Ein Tag im Leben von Tarun

Quetta ist eine erfahrene Mutter: Tarun ist ihr fünftes Kalb. Entsprechend reibungslos verlief die Geburt: Das Jungtier konnte am Tag danach mehrmals beim Trinken beobachtet werden und entwickelt sich laut dem Zoo Basel gut. Es nimmt pro Tag etwa zwei Kilogramm an Gewicht zu. Momentan trinkt Tarun nur Muttermilch, später kommt auch feste Nahrung hinzu. Gesäugt wird der Jungbulle rund zwölf Monate.

Tarun legt täglich zwei Kilogramm an Gewicht zu. | Bild: Zoo Basel

Wie bei Panzernashörnern üblich, bestimmt Tarun über den Tagesablauf. Die Mutter richtet sich nach seinem Tempo. Tarun war in den ersten Tagen scheu und zurückhaltend. Es dauerte also ein bisschen, bis er im Stall – immer gefolgt vom Muttertier – auf Entdeckungsreise ging. Mittlerweile bewegt er sich problemlos zwischen den Stallungen hin und her. Im Alter von zwei bis vier Monaten wird Tarun in die Nashorngruppe eingeführt. Bis dahin bleiben Mutter und Kalb unter sich.

66 Jahre Panzernashorn-Zucht in Basel

Der Zoo Basel hat nach eigenen Angaben eine lange Tradition in der Zucht von Panzernashörnern. 1956 wurde das erste Indische Panzernashorn in Basel geboren. Rudra, 1987 verstorben, war der erste Panzernashorn-Bulle weltweit, der in einem Zoo zur Welt kam. Mit Tarun sind im Zoo Basel nun 36 Geburten registriert.

Der kleine Bulle wurde am 13. Mai um 23.35 Uhr im Zoo Basel geboren. | Bild: Zoo Basel

Seit 1972 führt die Einrichtung das internationale Zuchtbuch der Panzernashörner und koordiniert seit 1990 das Europäische Erhaltungszuchtprogramm, genannt EEP (Ex-situ-Programm der European Association of Zoos and Aquaria EAZA). Um die genetische Vielfalt der Zoo-Population so divers wie möglich zu erhalten, ist es das Ziel eines EEP, dass die Anzahl verwandter Tiere jedes Individuums in der Population so ausgeglichen wie möglich ist.

Im Zoo Basel leben zurzeit fünf Nashörner: Quetta (28) und Tarun, Vater Jaffna (28), Bruder Orys (5) und Shakti (5), die 2019 aus dem Zoologischen Garten Pilsen (Tschechien) ins Dreiländereck kamen.