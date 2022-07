Ein schwerer Unfall während einer Vorführung an einer historischen Arbeitsmaschine hat die Jubiläumsfeier in Jestetten am Sonntag, gegen 16.30 Uhr, überschattet. Wie die Polizei noch am selben Abend mitteilt, ist ein 50-jähriger Zuschauer lebensgefährlich verletzt worden. Er musste laut Angaben mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Was war passiert?

Die Polizei schildert das Geschehen wie folgt: Im Rahmen des 1150-jährigen Jubiläums von Jestetten fand am 24. Juli 2022 ein großes Straßenfest statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde auch eine historische Arbeitsmaschine in Betrieb vorgeführt.

Um was für eine Maschine handelte es sich?

Es handelte sich um eine Kreissäge zur Holzbearbeitung, welche auf einem Fahrgestell montiert wird und vom Motor mittels einer Art Transmissions- / Keilriemen betrieben wird. Gegen Ende der Vorführung (um ca. 16.25 Uhr) löste sich offenbar dieser Riemen von der Antriebswelle, verhedderte sich in einer Art Führungsstück und schleuderte dieses aus der Verankerung heraus zu einem Zuschauer hin.

Welche Verletzungen erlitt der Mann?

Dieser 50-jährige Zuschauer wurde durch das stark beschleunigte Metallteil derart hart und unglücklich am Kopf getroffen, dass er hierbei lebensgefährlich verletzt wurde. Er konnte durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt und dann mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Wo können sich Zeugen melden?

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Tel.: 07751 8316-0) hat die Ermittlungen aufgenommen, wie es zu diesem Vorfall kommen konnte und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden.