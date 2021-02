Hochrhein Nur für Abonnenten vor 26 Minuten

Schweizer unter Verdacht: Auf Corona-Patrouille mit der Deutschen Bundespolizei

Deutschland verstärkt die Grenzkontrollen, um die strengen Einreisebestimmungen durchzusetzen. Manche Schweizer kennen sie nicht. Das sorgt für Frust. Autor Andreas Maurer und Fotograf Severin Bigler waren Anfang Februar für die Aargauer Zeitung an der Grenze in Weil am Rhein und Inzlingen und berichteten für Schweiz am Wochenende. Lesen Sie hier, wie die Kontrollen abliefen.