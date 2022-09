14 Jahre hat sich die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) mit ihre Untersuchung potentieller Endlagerstandorte für Schweizer Atommüll Zeit gelassen. Und dann wurden am Ende alle Beteiligten doch noch von der Nachricht überrumpelt: Nördlich Lägern wird es – was in Schweizer Medien bereits seit Tagen heiß debattiert wurde, bestätigte Nagra am Samstag.

Freilich: Noch handle es sich um einen Standortvorschlag, erklärt die Behörde in einer ersten Kurzinformation. Allerdings: „Die Geologie hat einen eindeutigen Entscheid ermöglicht. Nördlich Lägern ist der Standort mit den größten Sicherheitsreserven“, heißt es in der Begründung.

Weitere Details will die Behörde am Montag mitteilen. Geplant sind demnach eine Medienkonferenz in Bern sowie eine regionale Medienkonferenz am potentiellen Standort.

In den nächsten zwei Jahren wird die Nagra das Rahmenbewilligungsgesuch ausarbeiten und beim Bund einreichen.

Hohentengens Bürgermeister: „Diese Entscheidung muss gut begründet werden“

Verwundert und mit einem gerüttelten Maß Verärgerung reagierte Hohentengens Bürgermeister Martin Benz auf die Nachricht. „Es ist ein unglaublicher Vorgang, wie diese Bekanntgabe uns nun ereilt“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Aber unglaublich sei das ganze Verfahren gewesen, in dem der Standort nahe seiner Gemeinde von den Experten im Jahr 2015 schon einmal als völlig ungeeignet, weil unsicher, eingestuft und aus dem Rennen genommen worden war. Dubios seien dann die Umstände gewesen, unter denen Nördlich Lägern wieder ins Verfahren zurückgeholt worden sei.

„Dass es nun der beste der drei Vorschläge sein soll, diese Entscheidung muss wirklich sehr gut begründet werden“, so Benz. Bislang lägen der Gemeinde jedenfalls keinerlei Unterlagen zu den bisherigen Untersuchungen vor.

„Natürlich muss der Atommüll am sichersten Standort entsorgt werden. Aber ist es wirklich dieser?“ Martin Benz hegt jedenfalls erhebliche Zweifel.

Die Endlagersuche ist unterdessen nicht das einzige Schweizer Problem, dass die Gemeinde Hohentengen ganz unmittelbar betrifft. Sie ist auch mit Abstand am stärksten von den Auswirkungen des Fluglärms ausgehend von An- und Abflügen des Flughafens Zürich-Kloten betroffen.

Felix Schreiner (CDU): „Sorgen der Menschen im Grenzgebiet berechtigt“

In einer ersten Reaktion brachte CDU-Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner die Verwunderung zum Ausdruck, die wohl alle Menschen am Hochrhein gleichermaßen befallen hat: Warum eine derart wichtige Mitteilung zwei Tage früher bekannt gegeben werde als angekündigt, erschließe sich nicht.

Grundsätzlich stellte er klar: „Niemand möchte ein Atomendlager dort haben, wo er lebt. Deshalb teile ich die Sorgen der Menschen, die durch eine Tiefenlagerung hochradioaktiver Abfälle in unmittelbarer Nähe zur deutsch-schweizerischen Grenze betroffen sind.“

Er werde am Montag in seiner Funktion als Vorsitzender der Deutsch-Schweizer Parlamentariergruppe bei der offiziellen Verkündung in Bern dabei sein und dabei mit Schweizer Kollegen ins Gespräch kommen – auch über das Endlager-Thema. Mit dem Schweizer Botschafter in Berlin, Paul Seger, wie mit dem deutschen Botschafter in Bern, Michael Flügger, stehe er in permanentem Kontakt.

„Im Rahmen des weiteren Verfahrens muss die Schweiz darlegen, dass sie die radiologischen Auswirkungen und Risiken eines Tiefenlagers vollumfänglich untersucht, abgewogen und in das Verhältnis anderer, möglicherweise in Frage kommender Standorte gesetzt hat“, lautet seine zentrale Forderung.

Die Region am Hochrhein trat in den vergangenen Jahren gemeinsam auf und versuchte, den Prozess des Schweizer Nachbars bestmöglich zu führen. Daran müsse angeknüpft werden, so Schreiner. Deshalb sei es die kommenden Jahre entscheidend, dass die Region ihren Einfluss geltend mache und alle relevanten Fragen geklärt sind.

Dazu gehören die Auswirkungen über und unter der Erde, wie die zu erwartenden Emissionen von Bauarbeiten und Transporten sowie die Gefahren beim Grundwasser und ausgehenden Strahlenexpositionen: „Am Ende braucht es einen Standort, dessen Sicherheit für die Bevölkerung und die Natur vollumfänglich gewährleistet ist. Alles andere ist nicht hinnehmbar“, so Schreiner.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter, die Landtagsabgeordneten Niklas Nüssle (Grüne) und Sabine Hartmann-Müller (CDU) wie auch Landrat Martin Kistler waren am Abend nicht für eine Stellungnahme erreichbar, kündigten aber eine Reaktion für den Sonntag an.

Anzeichen hatten sich verdichtet

Gegen Ende der vergangenen Woche hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass die Wahl auf Nördlich Lägern fallen könnte, das in Sichtweite der deutschen Gemeinde Hohentengen am Hochrhein gelegen ist. Experten, die der Nagra nahe stehen, hatten mit Äußerungen gegenüber Schweizer Medien entsprechende Gerüchte angeheizt.

Im Interview mit der „Aargauer Zeitung“ hatte sich auch André Lambert, ein inzwischen pensionierter, 1989 bis 2012 bei der Nagra beschäftigter Geologe, eindeutig geäußert. Dass Nördlich Lägern der Atommüll-Lagerstandort werde, sei nicht nur vorab bereits aus informierten Kreisen zu hören gewedne: Das ergebe sich auch „aus gewissen geologischen Kriterien und vor allem aus deren Gewichtung“, so Lambert.

Auch die Gemeinde Hohentengen hatte wohl frühzeitig mit einer entsprechenden Entscheidung gerechnet. Zumindest hatte Bürgermeister Martin Benz schon frühzeitig eine Bürgermeisterinformationsveranstaltung für kommenden Donnerstag angesetzt – aber nur für den Fall, dass Nördlich Lägern zum Zuge käme.

„Ich sehe leider keine Veranlassung, diese abzusagen“, erklärte er nach Informationen unserer Zeitung vor wenigen Tagen – offenbar ein verklausulierter Hinweis darauf, dass die Wahl getroffen war.

Vertreter aus Bundes-, Landes und Kommunalpolitik bemühen sich um Geschlossenheit

Bei einem gemeinsamen Ortstermin vor zwei Wochen hatten die Köpfe der Politik in der Region gemeinsam mit dem Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Chris Kühn (Grüne), zu Geschlossenheit appelliert.

Staatssekretär Kühn zeigte sich überzeugt, dass die Eidgenossen allein aus eigenen Interessen heraus hohe Ansprüche die Sicherheit ihres Endlagers stellen werden. Er stellte aber auch klar: „Neben der gerechten Verteilung der Lasten für die Region ist das einfach der zentrale Aspekt, bei dem keine Fragen offenbleiben dürfen und den es intensiv zu begleiten gilt.“ Dass es hier eine große Einheitlichkeit in der Region gebe, könne da nur von Vorteil sein.

Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin im Innenministerium, hatte damals erklärt, dass dem ganzen Verfahren internationale Beachtung zuteil werde, immerhin gehe es um ein Vorhaben, das zwar in erster Linie ein Schweizer Projekt sei, das aufgrund seiner Bedeutung und der Lage im Grenzgebiet einer engen Absprache mit den deutschen Nachbarn bedürfe.

Einen sonderlich professionellen geschweige denn verlässlichen Eindruck hinterlässt die Nagra nun allerdings mit der überrachend vorgezogenen Bekanntgabe der Standortentscheidung allerdings nicht.

Bevölkerung in Sorge wegen Oberflächenanlage

Derweil verweisen die Vertreter des Vereins Kein Leben mit atomaren Risiken (Klar!) vor allem auf die weit verbreitete Sorge der Menschen vor den Risiken, die mit einer Oberflächenanlage verbunden wären. Dort würden die Atommüllelemente angeliefert und verpackt – mithin der gefährlichste Teil des ganzen Endlagerprozesses.

Hierzu stehen genauere Informationen allerdings noch aus.