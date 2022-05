Nach dem Ausbruch der afrikanischen Schweinepest in einem landwirtschaftlichenBetrieb in Forchheim (Kreis Emmendingen) Ende vergangener Woche, fürchten die Behörden am Hochrhein weitere Verdachtsfälle in Südbaden. Nutztierhalter, Landwirte und die Bevölkerung werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Was ist die afrikanische Schweinepest?

„Die afrikanische Schweinpest – kur ASP – ist eine fieberhafte, hoch ansteckende Allgemeinerkrankung der Schweine mit seuchenhaften Verlauf und hoher Sterblichkeit.“, erklärt Tobias Herrmann vom Landratsamt Waldshut. „Die Übertragung erfolgt dabei zwischen kranken und gesunden Tieren oder indirekt über virushaltige Lebensmittel, aber auch durch Kleidung oder Werkzeuge.“

Schweinepest in Deutschland Die in Afrika zuerst entdeckte Tierseuche wurde 2007 durch ein Transportschiff von Afrika nach Georgien exportiert. Von dort aus verbreitete sich das Virus in die Ukraine, nach Weißrussland, Russland, Estland, Lettland, Litauen, Polen und – im Jahr 2020 nach Deutschland. Bislang ist es in keinem der betroffenen Länder gelungen, das Virus nach einer Einschleppung in die Wildschweinpopulation wieder auszurotten.

Warum ist die afrikanische Schweinpest so gefährlich?

Betroffen sind Haus-, aber auch Wildschweine, die im Ausbruchsfall zu einer erheblichen Ausbreitung beitragen können. Während es bei der klassischen Schweinepest Impfstoffe in Form von Ködern gibt, gibt es gegen das Virus der afrikanischen Schweinepest bislang keinen zugelassenen Impfstoff. Daher ist die Eindämmung der Krankheit bei Wildtieren deutlich schwieriger. Gleichzeitig ist Sterblichkeit betroffener Tiere bei der ASP deutlich höher als bei der klassischen Variante.

„Auch die Kadaver können noch monatelang infektiös sein“, warnt das Landratsamt Lörrach. Laut Experten bleibt die Ansteckungsfähigkeit im Blut vier Monate erhalten, in Schinken sechs Monate und in gekühltem Fleisch sogar bis zu sechs Jahre. Deshalb haben bei den Wildschweinen die Kadaver von an der Seuche verendeten Tieren eine große Bedeutung für die Weiterverbreitung – auch indirekt durch den Menschen.

Ist die Erkrankung denn auch für Menschen gefährlich?

Nein, für den Menschen und andere Haustierarten ist sie nicht gefährlich. Das Virus ist keine Zoonose, das heißt: Es kann nicht zwischen verschiedenen Tierarten oder Menschen übertragen werden. Selbst der Verzehr infizierten Schweinefleisches birgt kein für Menschen gesundheitliches Risiko.

Wie bereiten sich die Behörden vor?

Weder im Landkreis Lörrach noch in Waldshut gibt es bislang einen Verdachtsfall. Dennoch bitten die Fachbereiche Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung der Landratsämter aufgrund der aktuellen Situation darum, verendete oder verunfallte Wildschweine unbedingt der Polizei zu melden, die in diesem Fall Kontakt zum Veterinäramt aufnimmt. Solche Tiere werden im Rahmen des ASP-Monitorings beprobt und untersucht.

Auch die Jäger werden aufgefordert, möglichst alle gefundenen Wildschweinkadaver einer Beprobung zukommen zu lassen. „Entsprechende Probesets können im Amt abgeholt werden oder wurden schon innerhalb der Jägerschaft verteilt“, so Tobias Herrmann. „Falls ein Probenset nicht vorliegt oder zur Hand ist, kann das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung auch telefonisch über den Fundort unterrichtet werden (Telefon 07751/86-5201).“

Was ist mit der landwirtschaftlichen Schweinehaltung?

Betriebe, die dem Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung nicht bekannt sind, werden gebeten ihre verpflichtende Registrierung so schnell wie möglich nachzuholen, um im Bedarfsfall alle notwendigen Informationen erhalten zu können. Im Landkreis Waldshut gibt es momentan 281 Betriebe, die insgesamt 7950 Schweine als Nutztiere halten.

Diese Betriebe werden gebeten, bei Auffälligkeiten innerhalb ihres Bestandes sofort ihren Hoftierarzt zu informieren und ihre Biosicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Symptome beim Hausschwein sind unter anderem Fieber, Rötung der Haut, Appetitlosigkeit, Apathie, Erbrechen, Durchfall und Aborte.