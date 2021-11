Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Schwarzarbeit in Waldshuter Nagelstudio: Betreiberin muss 1500 Euro zahlen

Eine heute 26-Jährige hat in ihrem Nagelstudio in Waldshut 2018 zwei Vietnamesen illegal beschäftigt – und war nun am Amtsgericht Waldshut-Tiengen wegen Einschleusens von Ausländern angeklagt gewesen. Doch trotz einer aufwändigen Razzia reichte die Beweislast nicht für eine Haftstrafe aus.